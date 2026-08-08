Tras cambiar al titular de la ANDE, Peña da 30 días a la Mesa Energética para fijar reglas a inversores

El anuncio del mandatario Santiago Peña se realizó esta semana, exclusivamente a través de sus redes sociales, sin conferencia de prensa posterior a la reunión con la Mesa Energética Nacional. La medida se da apenas días después del relevo en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), donde el nuevo titular, Ing. Miguel Báez —quien reemplazó a Félix Sosa—, admitió la existencia de trabas normativas que frenan el desembarco de inversiones privadas.

En su mensaje, Santiago Peña justificó la urgencia de la convocatoria señalando que el aumento sostenido en el consumo eléctrico responde al dinamismo económico del país.

“Hoy (por el jueves último) convoqué a la Mesa Energética Nacional porque Paraguay crece, y con ese crecimiento aumenta también la demanda de energía. Hemos fijado un plazo de 30 días para presentar propuestas concretas en cuatro frentes”, afirmó el Presidente.

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Forman parte de la Mesa Energética el Jefe de Gabinete, Javier Giménez, así como representantes de la Asesoría Jurídica y Unidad de Gestión de la Presidencia. También los ministerios de Economías y Finanzas, Obras Públicas y Comunicaciones, Información, Tecnologiá y Comunicación. Además, la Cancillería, el Viceministerio de Minas y Energías, Petropar, Infona, Yacyretá, Itaipú y ANDE.

Los cuatro ejes definidos por el Ejecutivo abarcan: una nueva institucionalidad para el sector, la definición de grandes proyectos de generación, la creación de una mesa eléctrica público-privada y la fijación de reglas predecibles para atender la creciente demanda industrial.

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Esta decisión política se da tras el sincericidio del propio Ing. Miguel Báez al asumir la presidencia de la ANDE. El funcionario reveló que el propio Peña le encomendó destrabar los vacíos legales que ahuyentan a las empresas interesadas.

Según datos que dio Báez, existen cerca de 5.000 MW en proyectos e intenciones de inversión paralizados por la falta de un marco regulatorio ágil. A esto se le suma la encrucijada tarifaria con firmas como Atome, que buscan precios preferenciales, lo que pone a prueba la sostenibilidad financiera de la institución.

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La promesa de planificación

Pese a las falencias de infraestructura y la urgencia de diversificar la matriz eléctrica hacia fuentes solares o alternativas, el mandatario buscó transmitir previsibilidad al sector empresarial.

“La creciente demanda de energía refleja un país que atrae inversiones y genera empleo. Nuestro compromiso es anticiparnos con planificación, reglas claras y visión de largo plazo para que la energía siga siendo una ventaja competitiva del Paraguay”, concluyó Santiago Peña.

Con la cuenta regresiva en marcha, las instituciones involucradas en la Mesa Energética tendrán un mes para presentar el paquete de reformas que destrabe el potencial energético de la República.

Cabe recordar que el titular de la ANDE también anunció que en 15 a 20 días, la institución definirá un nuevo esquema tarifario que será igual para todas las empresas interesadas en instalarse en el país, incluida Atome. El estudio, que definirá las tarifas según el nivel de tensión de conexión, estará listo este mes, aseguró.