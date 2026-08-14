Entre inflación e incertidumbre: Warsh redefine la estrategia de la Reserva Federal

En lugar de actuar como un guía explícito para los mercados, el nuevo presidente apostaría por una ambigüedad estratégica que obligue a los actores financieros a realizar su propio descubrimiento de precios con base en fundamentos económicos.

Esta nueva postura generó una reacción inmediata en la curva de rendimientos. Durante sus primeras intervenciones, el rendimiento de los Bonos del Tesoro a diez años experimentó un incremento significativo, situándose por encima del 4,7%, un máximo de tres años.

La volatilidad observada refleja la introducción de una prima de riesgo ante la incertidumbre sobre la futura senda de los tipos de interés. Warsh argumenta que la Fed no es omnisciente y que los mercados financieros funcionan como un “economista muy consumado” que debe operar de forma independiente.

Sin embargo, este experimento de “silencio táctico” se enfrenta a tres desafíos sistémicos que podrían fracturar la economía estadounidense. Por un lado, una fuerte corrección en las empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial podría afectar a los mercados financieros y debilitar la inversión; al mismo tiempo, las tensiones en el Estrecho de Ormuz presionan al alza los precios de la energía, reduciendo el poder adquisitivo y eleva las expectativas de inflación a largo plazo, lo que complica la capacidad de la Fed para mantener los tipos de interés sin cambios.

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A esto se suma una mayor escalada arancelaria y mayores déficits fiscales, que podrían mantener las presiones sobre los precios y limitar el margen de acción de los bancos centrales. Estos factores aumentan el riesgo de menor crecimiento con una inflación más elevada.

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En otras palabras, la Fed enfrenta un dilema. Si la inflación se acelera debido a los choques de oferta, mientras el mercado de valores sufre por la crisis de la inteligencia artificial (IA), la respuesta ortodoxa sería un endurecimiento monetario, que implicaría una subida de las tasas de interés.

No obstante, ejecutar tal acción antes de las elecciones de mitad de periodo de noviembre pondría en grave riesgo la independencia institucional de la Fed y su relación con la Casa Blanca.

Por ello, se cree que la estrategia latente de Warsh parece basarse en la “Teoría Maradona” de Mervyn King: la Fed podría lograr sus objetivos de endurecimiento monetario sin mover las tasas de interés de referencia, lo que permitiría que el mercado, ante la incertidumbre y el compromiso con el objetivo de inflación, eleve los rendimientos de los bonos a largo plazo por sí mismo. Sin embargo, es una apuesta de alto riesgo que asume que la confusión comunicativa no erosionará la credibilidad acumulada de la institución.

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Más aún, si la economía se fractura bajo estos choques concurrentes, la ausencia de una comunicación clara y prudente podría agravar la crisis en lugar de mitigarla, lo que podría transformar a la Fed en un factor adicional de inestabilidad.

En su reunión del mes de julio de 2026, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed estableció que las tasas de interés de los fondos federales se mantendrían en un rango de 3,50% a 3,75%, como se puede observar en el gráfico 1.

Por su parte, el Comité de Política Monetaria (CPM) del Banco Central del Paraguay (BCP) decidió, por unanimidad, mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,50% anual. El 23 de julio de 2026, el CPM ratificó su decisión de mantener la tasa de política monetaria en 5,50%.

En su comunicado destacaron el sólido desempeño de la actividad económica y expectativas inflacionarias ancladas en torno a la meta del 3,5%. En el plano internacional, señalaron que los mercados continúan anticipando aumentos en la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.