Día del niño: Menores de 17 años representan el 30% de la población paraguaya

Paraguay mantiene un perfil demográfico marcadamente joven, según se puede apreciar en los principales indicadores sociodemográficos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025. Los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años representan el 30% de la población total, equivalentes a aproximadamente 1,8 millones de personas, según los datos oficiales.

El informe del INE propone una “radiografía” de las condiciones de vida de este grupo etario en dimensiones clave —estructura demográfica, identidad, educación, salud y conectividad digital— con el objetivo de aportar evidencia para el diseño y evaluación de políticas públicas.

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Avances en educación e identidad

En términos de identificación civil, la encuesta registra una cobertura alta: 94,3% de los menores de 0 a 17 años cuenta con cédula de identidad a nivel nacional. El dato es relevante porque la documentación suele ser una puerta de entrada a derechos y servicios, desde trámites educativos hasta prestaciones sociales.

La EPHC 2025 muestra una asistencia escolar del 96,0% entre la población de 5 a 17 años que concurre a una institución de enseñanza formal. Sin embargo, la foto cambia al desagregar por edades:

10 a 14 años: 98,4% de asistencia (el nivel más alto).

5 a 9 años: 97,7% .

15 a 17 años: la asistencia baja a 89,1%.

La caída en el tramo final de la secundaria expone un punto crítico, aunque la escolarización es alta, el sistema enfrenta dificultades para retener a los estudiantes al final de la adolescencia.

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Desafíos en Salud: solo 1 de cada 4 menores tiene seguro

En el acceso a cobertura médica, es quizás el desafío más grande para la población paraguaya y de la cual los niños también sufren las consecuencias. A nivel nacional, 27,3% de la población de 0 a 17 años cuenta con seguro médico.

La desigualdad entre zonas urbanas y rurales es marcada:

Área urbana: 33,0% con seguro.

Área rural: 15,3%.

El contraste sugiere que la protección financiera ante enfermedades o controles médicos se distribuye de forma desigual, con desventaja estructural para la niñez rural.

Pobreza infantil abarca a casi 30% de la población menor de 17 años

De acuerdo con datos del 2024, la pobreza sigue afectando a buen porcentaje de la población infantil.

A falta de datos del 2025, se referencia datos del INE del año anterior, o sea del 2024 donde se contaba con 29,5% de la población de 0 a 17 años en situación de pobreza, y 6,7% vivía en pobreza extrema.

Desagregando por zona de residencia, la pobreza se acentúa en zona rural:

Pobreza extrema rural: 11,1% .

Pobreza extrema urbana: 3,5%.

En paralelo, el INE registra una mejora interanual: entre 2023 y 2024, unas 45.000 niñas, niños y adolescentes salieron de la pobreza en Paraguay.

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Conectividad: internet en 7 de cada 10 hogares

La conectividad digital también aparece atravesada por brechas territoriales. En hogares con niños o adolescentes de 10 a 17 años, el INE reporta que 7 de cada 10 cuentan con conexión a internet a nivel nacional.

La diferencia por área es contundente:

Urbano: 83,5% de hogares con acceso.

Rural: 40,6%.

En la práctica, esto significa que en zonas rurales menos de la mitad de los hogares con adolescentes dispone del servicio, una limitación que impacta no solo en educación y acceso a información, sino también en oportunidades de capacitación y participación social.

El INE subraya que estas estadísticas oficiales funcionan como un insumo “estratégico” para formular, monitorear y evaluar políticas públicas orientadas a garantizar derechos y, especialmente, a reducir brechas territoriales.

Los datos muestran que, pese a avances —como la elevada asistencia escolar y la amplia documentación— persisten desigualdades profundas en salud, conectividad y pobreza, con especial castigo en áreas rurales.

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