Feriado del 15 de agosto: así se preparan bares y restaurantes para la fecha

El feriado del 15 de agosto este año cae un sábado, día no laboral para muchos oficinistas pero jornada habitual para comercios, bares y restaurantes.

ABC Color consultó a estos sectores si hay expectativa de mayor ingreso económico en el marco de esta festividad histórica.

Primeramente, para ver si hay más expectativas de movimiento comercial, se debe tener en cuenta el calendario, resaltó Oliver Gayet, representante de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY).

En ese sentido, señaló que al caer el feriado un sábado, no se genera un “fin de semana largo” que incentive el cambio de actividades de las familias.

¿Habrá aumento de reservas por el feriado del 15 de agosto?

Gayet indicó que un feriado en día sábado no permite el desplazamiento de las personas hacia otros destinos ni tampoco un aumento significativo de las reservas en los establecimientos gastronómicos.

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“Este va a ser casi un día normal, un sábado normal”, dijo al describir las perspectivas del sector. Según explicó, los restaurantes trabajarán con su dinámica habitual y no prevén propuestas especiales por el feriado.

Afirmó que tampoco registran, hasta el momento, un incremento de las reservas para el feriado del 15 de agosto. “Los restaurantes vamos a trabajar de forma absolutamente normal, no va a haber nada especial”, reiteró.

El empresario también señaló que, por el contrario, la condición de feriado representa un costo adicional para los establecimientos que decidan abrir, debido al pago de los conceptos laborales correspondientes.

“A nosotros los empresarios nos va a costar el doble decidir abrir. Vamos a pagarles el doble a todos los funcionarios: doble salario, doble adicional nocturno, doble IPS, todo doble”, afirmó.

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A esto se suma que el domingo 16 de agosto se celebrará el Día del Niño, una fecha que podría movilizar a las familias, aunque el representante de ARPY considera que el impacto sobre los restaurantes será limitado.

¿Y qué plantean los bares para este feriado del 15 de agosto?

Por su lado, desde el sector de bares, la percepción es similar. Augusto Insfrán, presidente de la Asociación de Bares del Paraguay (Asobar), señaló que el feriado “casi no se siente” y que no prevén cambios importantes en las reservas, los horarios ni la cantidad de personal. “No es un feriado que te mueva más”, manifestó.

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A su turno, Jorge Martínez, comerciante del rubro de bares de una zona concurrida de Asunción, también espera un comportamiento similar al de un sábado normal.

En su establecimiento, preparan shows en vivo, como ocurre habitualmente los sábados, pero no contemplan una operación extraordinaria por el feriado.

El interés por los partidos “de la Copa”

Martínez agregó que, por ahora, las consultas no muestran un mayor interés por la fecha. “Todavía no, la gente está reservando más para los partidos de copa (Sudamericana) que para el sábado”, indicó, al hacer referencia al movimiento que genera el interés futbolístico.

El comerciante también marcó una diferencia entre los locales ubicados en el centro de la capital y aquellos que se encuentran fuera del circuito de las actividades oficiales por el aniversario de Asunción.

“Los eventos de la fundación de Asunción siempre está direccionado al centro de la capital”, remarcó.

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¿Aguardan una mayor facturación por el feriado?

En cuanto a las ventas, los referentes consultados tampoco proyectan un incremento significativo frente a un fin de semana habitual.

Martínez espera “mantener la de un sábado normal”, mientras que Insfrán señaló que incluso los feriados suelen generar una disminución de la facturación. “En realidad baja un poco la facturación cuando es feriado, pero como es sábado casi no se va a sentir”, afirmó el titular de Asobar.

Gayet, por su parte, destacó que el hecho de que el feriado no forme un fin de semana largo resulta favorable para los restaurantes de Asunción. “Cuando cae feriado largo para nosotros es la catástrofe absoluta. Asunción se vacía y nosotros seguimos pagando el alquiler, seguimos pagando los salarios”, concluyó.