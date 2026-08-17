Diseñar edificios que reduzcan el calor y disminuya el consumo eléctrico, una propuesta ante el cambio climático

El diseño puede reducir de manera significativa la carga térmica antes de que entre en juego la climatización, remarcó el Ing. Iván Sosa, referente del rubro. Para el profesional, las decisiones tomadas desde el inicio del proyecto permiten disminuir el consumo eléctrico necesario para mantener condiciones adecuadas de confort térmico, tanto en edificios como en viviendas.

Sosa desarrollará este tema durante el XV Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura (CRETA), del 19 al 21 de agosto en la FADA-UNA, donde tendrá a su cargo una charla técnica sobre cómo climatizar obras sometidas a temperaturas de hasta 40 °C de forma sustentable.

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¿Cómo debería usarse el aire acondicionado?

“El aire acondicionado debería ser la última parte de una estrategia de confort, no la única. Orientación, protección solar, aislación térmica, tratamiento de cubiertas, vidrios adecuados, ventilación y reducción de infiltraciones pueden disminuir muchísimo la carga térmica”, explicó Sosa.

Detalló que la carga térmica, en términos simples, es la cantidad de calor que debe retirarse de un ambiente para mantener determinadas condiciones de temperatura. “En Paraguay probablemente seguiremos necesitando climatización mecánica durante buena parte del año, pero podemos hacer que trabaje mucho menos”, indicó.

Para el especialista, el orden en que se toman estas decisiones durante un proyecto es determinante. “Hay que empezar reduciendo la carga antes de seleccionar el equipo. Por ejemplo: controlar la radiación solar, aislar correctamente cubiertas y paredes expuestas, trabajar con buenas orientaciones y protecciones solares, reducir superficies vidriadas críticas, controlar infiltraciones y pensar correctamente la ventilación. Después de eso se dimensiona el sistema de climatización. Esa secuencia es muy importante”, sostuvo.

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En congreso CRETA, plantearán sustentabilidad sin sacrificar bienestar

Sosa remarcó que la sustentabilidad no implica sacrificar el bienestar. Refirió que un edificio sustentable no es simplemente uno que consume menos energía, sino que también debe mantener condiciones adecuadas para las personas. Sostuvo que el desafío está en alcanzar esa temperatura de confort utilizando la menor cantidad de energía posible y que, para ello, arquitectura, construcción y climatización deben pensarse desde el principio de manera integrada.

También explicó que las intervenciones son posibles cuando el edificio ya está terminado, aunque normalmente resulta más caro corregir que prevenir. Detalló que pueden incorporarse aislaciones en cubiertas, películas o protecciones solares, mejorar sellados, reducir infiltraciones, optimizar la ventilación, sectorizar ambientes y revisar el funcionamiento real del sistema de climatización.

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Un error frecuente en los edificios y viviendas

“Uno de los errores más frecuentes es resolver el problema simplemente aumentando la capacidad del aire acondicionado. Se coloca más potencia, pero no necesariamente se reduce la entrada de calor”, sostuvo.

Y entre las deficiencias que observa habitualmente en las construcciones mencionó la poca aislación, las grandes superficies vidriadas sin protección solar, las infiltraciones y los sistemas de climatización que fueron correctamente calculados, pero no ejecutados o regulados de la misma manera. El impacto termina reflejándose en el funcionamiento de los equipos y en el consumo de energía, afirmó.

“El principal problema es que el edificio empieza a ganar más calor del que sus sistemas pueden evacuar de manera eficiente. Eso se traduce en ambientes que no llegan a la temperatura de confort, equipos trabajando prácticamente al 100% durante muchas horas, mayor consumo eléctrico y desgaste prematuro”, concluyó el especialista.

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Arquitectura y tecnología en el CRETA 2026

El Ing. Iván Sosa cuenta con experiencia en este campo, ya que se desempeña en una empresa del sector privado dedicada a soluciones de climatización. Su charla técnica, denominada “Climatizar obras para 40 °C de forma sustentable: de la carga térmica al desempeño real”, está prevista para el viernes 21 de agosto, durante el XV Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura.

El encuentro se desarrollará del 19 al 21 de agosto en el campus de la Universidad Nacional de Asunción, en San Lorenzo. Durante las tres jornadas reunirá a docentes, investigadores, profesionales y estudiantes para analizar nuevas tecnologías y su aplicación en la arquitectura frente a los desafíos ambientales actuales, según informó la organización.

El programa contempla seis conferencias magistrales y cerca de 80 ponencias de investigación, además de charlas técnicas y actividades para estudiantes. Entre los temas previstos figuran construcción sostenible, tratamiento de efluentes, cerramientos y fachadas, eficiencia térmica, digitalización de presupuestos de obra, climatización sustentable y sistemas inteligentes aplicados a viviendas y edificios.

CRETA surgió a finales de la década de 1990 por iniciativa de docentes e investigadores de universidades públicas de la región vinculados al área de tecnología en arquitectura, según informaron los organizadores. La FADA-UNA propuso en 2024 organizar el encuentro en Paraguay y nuestro país asumió la sede de su decimoquinta edición.