Empresa que oferta US$ 70 a la ANDE promete “debida diligencia” pero no aclara las dudas

Tras las publicaciones de ABC Color sobre la oferta de Imperium para pagar US$ 70 por megavatio (MW) a la ANDE, la empresa emitió este lunes un comunicado de prensa fechado en Estados Unidos, en el que “reafirma su compromiso” con el proyecto de centro de datos de inteligencia artificial en Paraguay y asegura estar dispuesta a someterse a “una debida diligencia rigurosa y una evaluación transparente”.

El documento, firmado por Valter Ricardo Vieira Leite, no aborda de manera directa ninguno de los puntos cuestionados: ni la fecha de constitución de la empresa en Singapur, ni el rubro comercial declarado en los registros oficiales de Singapur y Brasil, ni la oferta prácticamente idéntica que el mismo grupo presentó en Malasia en octubre de 2025.

El comunicado introduce una tercera variante en la identidad corporativa del proyecto. Hasta ahora, la documentación remitida a la ANDE y a este diario hablaba de “Imperium Vision Compute AI” como membrete único, y luego Lovera explicó que el brazo tecnológico del consorcio era “Better Compute Works Inc.”, con sede en California.

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El comunicado de este lunes presenta en cambio a “Vision Compute” como una entidad separada e independiente de Imperium Ventures —“Imperium Ventures aporta la plataforma transfronteriza (...) Vision Compute aporta la estrategia especializada de computación”—, con un dominio de correo propio (visioncompute.ai) distinto del utilizado por Imperium (impven.com).

También cambia, una vez más, la forma en que se identifica a uno de los socios: Valter Leite firma esta vez como “Co-Founder, Chief Business Officer” de Imperium Ventures, un cuarto título distinto a los ya registrados en la documentación previa.

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Se apoya en el acuerdo Paraguay-Taiwán, del que no forma parte

Una parte central del comunicado construye su argumento de legitimidad citando la iniciativa soberana de IA entre Paraguay y Taiwán, firmada por los presidentes Santiago Peña y William Lai en mayo de este año, y liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

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Se trata de un acuerdo real, oficial y ya publicado por este diario: un memorándum de cooperación 50/50 entre ambos gobiernos para construir un centro de cómputo de IA soberana, con una inversión inicial estimada en más de US$ 300 millones. Imperium Ventures y Vision Compute no forman parte de ese acuerdo binacional, pero el comunicado lo menciona como contexto favorable —“la iniciativa (...) demuestra que esta transición ya forma parte de una estrategia nacional”— pero no establece ningún vínculo formal entre el proyecto privado de Imperium y la iniciativa Paraguay-Taiwán.

Lo que dice, y lo que evita decir

El comunicado insiste en que la propuesta de 300 MW es solo el punto de partida de una “plataforma” que podría escalar según la disponibilidad de energía, capital y demanda, y sostiene que la empresa “no busca un trato preferencial”, apelando a criterios de tarifa, capacidad financiera, garantías y capacidad de ejecución como base para la evaluación de la ANDE.

El texto no hace mención alguna a los puntos concretos planteados por ABC Color sobre la fecha de constitución de Imperium Ventures (S) Pte. Ltd. en Singapur (24 de setiembre de 2025), el rubro de comercio mayorista declarado tanto en Singapur como en Brasil, la dirección de “alta densidad” compartida con otras 80 empresas en Singapur, ni la carta de octubre de 2025 dirigida al primer ministro de Malasia con una propuesta de características casi idénticas.