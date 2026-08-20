Obras en el antiguo trazado de la ruta PY02 registran retrasos, pero sería habilitada en diciembre

La obra está a cargo de la empresa Compañía de Construcciones Civiles SA, representada por Pablina Balbuena Giménez, según datos del llamado a licitación número 449369 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La adjudicación original fue de G. 78.790.985.877, pero posteriormente se contemplaron obras complementarias con un incremento de hasta el 20%, lo que elevaría la inversión total a cerca de G. 94.549.183.052.

Según explicó el ingeniero Gabriel Echauri, fiscalizador de los trabajos por parte del MOPC, la carpeta asfáltica de los principales tramos comenzaría a ejecutarse en septiembre.

Consultado sobre un supuesto retraso por falta de desembolso, Echauri indicó que el inconveniente ya fue superado entre junio y julio y aseguró que la contratista nunca dejó de trabajar, pese a las dificultades registradas durante el desarrollo del proyecto.

Echauri señaló que prácticamente ya están terminando la parte vial de la obra y que durante septiembre se prevé avanzar con la colocación de la carpeta asfáltica. La colectora norte se encuentra en su etapa final, con unos 200 metros pendientes, mientras que la colectora sur ya está terminada y aguarda la carpeta.

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El fiscalizador explicó que la parte principal de la vía también entrará en la etapa de asfaltado durante septiembre, con lo que se completaría uno de los componentes más importantes de la modernización de la antigua travesía que cruza el ejido urbano de Coronel Oviedo.

“La parte gruesa ya va a estar funcionando”, explicó Echauri, al señalar que después de la puesta en funcionamiento continuarán las tareas de mejoramiento de los espacios, como la colocación de plantas, canteros y otros elementos del proyecto.

El ingeniero estimó que para diciembre la obra estará completamente operativa en su parte funcional, es decir, con la infraestructura necesaria para el tránsito vehicular y peatonal. Aclaró que posteriormente quedarán trabajos complementarios y detalles de terminación.

Paralelamente, se están ejecutando los trabajos de iluminación, que contemplan luminarias LED y cableado subterráneo. El sistema será instalado tanto en la zona vial como en el parque lineal, donde ya se encuentran realizando el tendido de los cables, con luminarias previstas aproximadamente cada 25 metros.

De esta manera, la modernización de la antigua travesía de la ruta PY02 quedaría funcional para fin de año, mientras que los trabajos de terminación y embellecimiento del parque lineal y otros sectores continuarían posteriormente, de acuerdo con el avance de la obra.