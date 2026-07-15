Coronel Oviedo: duplicación del antiguo trazado de la ruta PY02 acumula siete meses de retraso

La obra de duplicación de la travesía está a cargo de la empresa Compañía de Construcciones Civiles SA. La firma está representada por Solano Victoriano Cordero Gámez, Mauricio Cordero Codas, Ladislau Acosta Figueroa y Adriana Cordero Codas, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La obra debía concluir en diciembre de 2025, pero siete meses después del plazo previsto, los trabajos continúan sin que se observe un avance significativo que permita estimar una pronta finalización.

La demora genera preocupación, principalmente entre los comerciantes y vecinos frentistas, quienes aseguran que los trabajos y el movimiento constante de maquinarias afectan el acceso a sus locales y provocan una considerable disminución en las ventas.

La adjudicación original de la obra fue de G. 78.790.985.877. Posteriormente, se aprobaron obras complementarias con un incremento de hasta el 20% del monto contractual, elevando la inversión total a aproximadamente G. 94.549.183.052. Con esta ampliación, la ejecución debía extenderse hasta los primeros meses de este año, estimándose su culminación entre febrero y marzo de 2026.

Sin embargo, transcurrió la mitad de julio de 2026 y aún restan importantes frentes de trabajo y la obra continúa lejos de ser concluida, situación que mantiene la incertidumbre entre los habitantes de la capital departamental.

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MOPC no brindó explicación sobre la demora

Intentamos hablar sobre el retraso con el encargado de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Dani Congo, quien señaló que desconocía quién era el responsable directo del proyecto y que realizaría las averiguaciones correspondientes. No obstante, al cierre de esta edición no remitió información ni una explicación oficial sobre la situación.

El último antecedente conocido sobre las causas de la demora apuntaba a un retraso en los desembolsos para el avance de la obra, lo que habría afectado el ritmo de ejecución. A ello se sumaron los prolongados periodos de lluvias registrados en los últimos meses, que también dificultaron el desarrollo de los trabajos.

Mientras tanto, los pobladores de Coronel Oviedo aguardan que la obra pueda concluir lo antes posible, considerando que será clave para agilizar el ingreso y la salida de la ciudad, además de mejorar la seguridad y la circulación sobre uno de los principales corredores viales del país.