Salarios, jubilaciones, pensiones y deuda explican casi 70% de rigidez presupuestaria

El mayor componente corresponde a Servicios Personales, que pasó de G. 12,88 billones entre enero y julio de 2025 a G. 14,36 billones en 2026, un aumento de 11,5% o G. 1,48 billones. Este incremento, por sí solo, resulta prácticamente equivalente a toda la expansión neta registrada por el presupuesto durante el periodo.

A esta partida se suman las Jubilaciones y Pensiones que aumentaron 11,5%; desde G. 5,01 billones hasta G. 5,59 billones, con una diferencia de G. 577.457 millones. En conjunto, Servicios Personales, Jubilaciones y Pensiones demandaron G. 19,94 billones hasta julio de este año. La magnitud de ambas partidas evidencia cuánto del financiamiento se encuentra comprometido en componentes con escaso margen de ajuste en el corto plazo.

El comportamiento de otras partidas ayuda a dimensionar esta situación. Los recursos destinados a Transferencias crecieron 5,9%; de G. 4,07 billones a G. 4,31 billones, mientras los Servicios Básicos aumentaron 14,8%, aunque sobre una base considerablemente menor hasta G. 102.041 millones.

También se registraron incrementos en áreas con impacto directo sobre la provisión de servicios. Los recursos para Medicamentos aumentaron 15,2%, de G. 1,64 billones a G. 1,89 billones, mientras las Inversiones crecieron 12,9% hasta G. 2,82 billones. Alimentos, por su parte, registró un aumento de 5,6% hasta G. 199.873 millones.

Pese al crecimiento de las Inversiones, su aumento absoluto, de G. 322.532 millones, resulta ampliamente inferior al incremento de G. 1,48 billones registrado solamente en Servicios Personales. La diferencia muestra la dificultad de ampliar con mayor velocidad los recursos destinados a componentes que pueden incrementar la capacidad del Estado, cuando una parte significativa del presupuesto ya se encuentra absorbida por obligaciones recurrentes.

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El crecimiento total del financiamiento fue contenido, además, por fuertes reducciones en determinadas partidas. Los recursos destinados a Deuda disminuyeron 10,3%; desde G. 6,16 billones hasta G. 5,52 billones, una caída de G. 632.795 millones. La categoría Otros se redujo 26,5% con G. 729.142 millones menos, mientras Combustibles retrocedió 9,1%, equivalente a G. 13.141 millones.

Al considerar solo los denominados gastos rígidos, a decir, aquellos componentes que no pueden ser recortados o ajustados financieramente con facilidad (Servicios Personales, Jubilaciones y Pensiones, Deuda), representan casi el 70% del Presupuesto total de la Administración Central a julio de 2026.

La lectura de los datos oficiales deja así una señal relevante: el problema no radica únicamente en cuánto aumenta el Presupuesto, sino en qué componentes explican ese crecimiento. Mientras el financiamiento total avanzó 4,3%, partidas vinculadas a remuneraciones y jubilaciones crecieron 11,5%, presionando una estructura que ya destina cuantiosos recursos a compromisos permanentes.

Por tanto, la composición reduce progresivamente la capacidad del Plan de Gastos para funcionar como una verdadera herramienta de política pública. Si los incrementos de recursos terminan absorbidos, principalmente, por obligaciones rígidas, el espacio para priorizar inversión, infraestructura, medicamentos u otras necesidades puede quedar condicionado, tal como ya se observa en las cuentas públicas.

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El desafío no consiste solamente en disponer de más recursos, sino en evitar que una estructura cada vez más inflexible convierta cada aumento presupuestario en una expansión automática de compromisos permanentes, dejando al Estado con menos capacidad para reasignar, priorizar y responder a nuevas demandas.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.