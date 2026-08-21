¿Banco comercial o de inversión?: Ueno registra en “proyectos” el 64% de su utilidad anual

El balance 2025 de Ueno Bank SA vuelve a exhibir cifras de una magnitud difícil de pasar por alto para los analistas del sistema financiero local. Sobre todo, considerando que se trata del banco privado con la mayor concentración de fondos del Estado (más de US$ 800 millones).

Considerando esa importancia para los paraguayos y paraguayas, un equipo de ABC Color viene analizando en detalle los resultados financieros de la citada entidad y exponiendo, cuenta por cuenta, los números que en varios casos resultan inusuales dentro del sector o incluso, sin precedentes (como la “megainversión” en software).

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Una palabra que engloba G. 2 billones

Precisamente, siguiendo esa misma línea, observamos dentro del capítulo de ingresos no tradicionales, específicamente bajo la cuenta “Otras ganancias diversas” (Nota f.4) —presentada también en algunos apartados como “Ganancias y pérdidas extraordinarias” (Nota f.5)—, que la entidad declaró ingresos por G. 200.400 millones bajo una denominación de una sola palabra: “Proyectos” (US$ 33,5 millones).

Si esa cifra la enfrentamos al cuadro de resultados finales del banco, obtenemos un porcentaje que llama la atención, debido a su proporción sin igual en comparación con otros bancos de plaza. Ueno cerró el ejercicio 2025 con una utilidad neta de G. 313.857.395.935 (Nota d.4). Esto significa que solamente el ingreso atribuido a estos “Proyectos” —cuyo contenido operativo o comercial no se explica en el balance auditado— equivale al 64% de todo lo que ganó la empresa en el año.

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Según se puede observar en el balance general y estados financieros -documentos de acceso público que se pueden encontrar en la propia web del banco-, esta cuenta registró un crecimiento importante en apenas un año. Al cierre de 2024, la misma subcuenta ya había aportado G. 108.000 millones. En apenas doce meses, dio un salto de G. 92.400 millones adicionales, lo que representa un crecimiento del 85,6% en un solo año.

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Pese a la magnitud de este aumento, la Nota f.4 no ofrece ningún desglose técnico o comercial que permita saber qué actividad productiva generó estos recursos.

La comparación con los competidores de plaza

Así como lo hicimos con otras cuentas de este balance, para dimensionar la particularidad del comportamiento contable dentro de Ueno Bank, contrastamos sus números con los de las entidades más grandes y consolidadas del sistema financiero nacional, cuyos balances sí detallan taxativamente el origen de sus resultados extraordinarios.

Banco GNB Paraguay SAECA: Reportó G. 34.759.985.906 en su rubro de “Ganancias Extraordinarias” (Nota f.6) , pero su propia aclaración especifica que el dinero proviene de la “Venta de bienes adjudicados y otros ingresos varios” .

Sudameris Bank SAECA : Registró en su Estado de Resultados un saldo de G. 54.155.977.703 imputado de manera directa en la cuenta “Ganancias extraordinarias”, correspondiente a la clasificación de “Resultados Extraordinarios”.

Banco Basa SA: En sus “Resultados Extraordinarios - Ganancias extraordinarias” registró apenas G. 1.916.403.425 .

Banco Familiar SAECA: Bajo el mismo concepto de “Ganancias extraordinarias”, asentó un total de G. 5.364.097.537.

De este modo, observamos que mientras la banca tradicional genera ingresos extraordinarios marginales y ligados estrictamente a la venta de activos recuperados, Ueno Bank asienta más de US$ 33,5 millones en una cuenta con una descripción sumamente genérica.

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¿Qué pasa con el negocio financiero “tradicional”?

Considerando los números expuestos, cabe la siguiente pregunta: ¿El millonario flujo de ingresos por “Proyectos” actuó como un “salvavidas” ante el resultado final de la entidad, que dejó a segundo plano los números de actividad bancaria tradicional?

Nuestro diario quiso realizar esta consulta a Ueno, para lo cual se ha solicitado una entrevista a Juan Gustale, presidente de la compañía. Desde el área de comunicación, nos respondieron que la gestionarán, pero no se concretó al cierre de esta nota.

No obstante, como lo venimos exponiendo en varias publicaciones, los números oficiales hablan por sí solos. De acuerdo con el estado de resultados, el “Resultado Financiero antes de Previsiones” de Ueno Bank cayó de G. 318.624.000.000 en 2024 a G. 243.693.000.000 en 2025, lo que representa una contracción del 23,5% en su margen financiero bruto.

Eso significa que, mientras el negocio de intermediación financiera (captar depósitos y otorgar créditos) que es el objeto de todo banco retrocedió un 24% en esta entidad analizada, la ganancia contable por “Proyectos” creció un 85,6%. De hecho, los G. 200.400 millones obtenidos solo por “Proyectos” equivalen al 82,2% de todo el margen financiero que el banco generó en el año.

A esto se le suma que, en la misma Nota f.4, ueno registró otros G. 180.000 millones por “Alquileres” (frente a G. 102.791 millones en 2024). Solo sumando “Proyectos” y “Alquileres”, la entidad acumuló G. 380.400 millones, una cifra que supera en G. 66.542 millones a su utilidad neta anual.

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La carta enviada por Ueno<b> </b>

Ante las publicaciones periodísticas de ABC Color, Gustale remitió días atrás una nota de réplica al diario, en la que argumentó que la envergadura de sus números responde a que operan bajo un modelo eminentemente digital. El presidente de la entidad dijo que Ueno destinó US$ 120 millones a tecnología en los últimos 18 meses para sostener una operación de más de 3 millones de clientes y 70 millones de transacciones mensuales.

Sin embargo, el descargo de la entidad abre algunas interrogantes acerca de si se están cumpliendo las reglas del propio Banco Central del Paraguay (BCP).

Por ejemplo, sobre la amortización en sistemas, Gustale señaló que Ueno Bank reconoció G. 108.483,9 millones en ese concepto. Si el banco posee un activo neto en “Bienes Intangibles - Sistemas” (Nota c.9) de G. 761.444 millones, la amortización lineal aplicada representaría un plazo implícito de más de 7 años para extinguir el activo. Mientras que la Resolución SB.SG. N.º 00105/2024 del BCP exige, si la vida útil del software supera los 5 años, registrar estos activos en la subcuenta 337005 “Softwares - Inversiones Mayores”. Esto, incluso previo cronograma de implementación y proyecciones justificadas ante la Superintendencia de Bancos. Ueno, en cambio, decidió asentar el 100% de su patrimonio informático en la cuenta genérica 337004 “Sistemas”.

Asimismo, sobre la capitalización frente al gasto, el directivo argumentó que las inversiones tecnológicas abarcan procesamiento, nube, ciberseguridad y soporte. No obstante, el Manual de Cuentas del BCP prohíbe “activar” gastos de mantenimiento, soporte o servicios recurrentes, los cuales deben imputarse directamente como pérdida del ejercicio.

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Ganancias cruzadas con empresas vinculadas

Otro punto llamativo, que ABC abordó en días pasados, es la procedencia de sus ingresos. Del total de la cuenta “Otras ganancias diversas” (Nota f.4), el balance de Ueno reveló que G. 303.910 millones (más del 61%) corresponden a transacciones realizadas con personas y empresas vinculadas a su propio grupo económico (Nota c.16). Asimismo, en el cuadro de “Ganancias y pérdidas extraordinarias” (Nota f.5), se reportan ganancias acumuladas con partes relacionadas por G. 582.230 millones.

Cabe recordar que Ueno Bank forma parte del conglomerado Grupo Vázquez SAE, que controla en un 94,41% a la firma ITTI SAE (la proveedora tecnológica encargada de migrar el core del banco a la nube). Esta circularización de ingresos y gastos entre empresas del mismo grupo —que supera incluso la utilidad final del banco— genera también varias interrogantes en el sector.

US$ 862 millones de fondos públicos en juego

Según el último informe oficial de la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al cierre de julio de 2026, Ueno Bank concentraba G. 5,152.153 millones (unos US$ 862 millones) en depósitos del Estado y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Al cruzar esta captación con los indicadores de solvencia real, encontramos que el Patrimonio Efectivo del banco (lo que los especialistas llaman el “capital limpio” neto de deudas que mide la capacidad real de absorber pérdidas) cerró el ejercicio 2025 en G. 2,2 billones. Esto significaría que los fondos públicos depositados en la entidad vinculada al grupo de los exsocios del presidente Santiago Peña estarían superando en G. 2,9 billones su solvencia real de respaldo.

Esta concentración de recursos estatales, que creció G. 312.463 millones en solo 30 días, motivó un proyecto de ley presentado por el diputado colorado Mauricio Espínola para establecer topes regulatorios basados en el patrimonio neto de las entidades receptoras, buscando blindar el dinero de los asegurados del IPS y de los contribuyentes.

BCP sigue alegando “secreto bancario”

Mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) se resguarda bajo la figura del “secreto bancario” para evitar emitir pronunciamientos técnicos sobre Ueno, el balance sigue “hablando” por sí mismo.

ABC -a través de su plataforma diario, radio y tv- intentó nuevamente obtener una entrevista con el presidente de la banca matriz, Carlos Carvallo, pero no respondió nuestros mensajes.

Desde el área de comunicación, reiteraron el descargo oficial de la entidad: “Haremos las consultas pertinentes, pero te adelanto que el BCP puede brindar información y opiniones sobre el sistema financiero en su conjunto; sin embargo no corresponde hacerlo de forma particular sobre una entidad financiera específica”.