Otra millonaria “bolsa” de ueno: G. 385.276 millones incluyen anticipos de software y operaciones con firmas vinculadas

La lupa sobre los números publicados por ueno bank S.A. en sus balances y estados financieros vuelve a reflejar movimientos de una magnitud inusual dentro del mercado local. Estos documentos son de acceso público y se encuentran tanto en la página del Banco Central del Paraguay (BCP) -informes de la Superintendencia de Bancos-como en la web de la propia compañía, que forma parte del Grupo Vázquez, cuyos accionistas son exsocios comerciales del Presidente de la República Santiago Peña.

En ediciones anteriores, habíamos publicado sobre la “megainversión” que dicho banco reportó al cierre de 2025 en sistemas informáticos, que aumentó G. 654.799 millones en un solo año y que se ubicó en US$ 127 millones, al cambio vigente, casi el triple de lo que reportan 9 bancos de plaza juntos, que en total suman US$ 45 millones.

A ello se añade ahora una segunda “bolsa” millonaria de recursos reportada por ueno, que se relaciona nuevamente al rubro tecnológico y en esta ocasión, también salpica a las firmas vinculadas al Grupo Vázquez.

¿Cuál es otra “bolsa” de recursos que reporta ueno?

Se trata de la cuenta “Créditos Diversos”. Al cierre del ejercicio 2025, ueno bank reportó un saldo neto de G. 741.669 millones (US$ 123 millones) en ese concepto. Si bien este rubro suele utilizarse para registrar gastos a recuperar o anticipos de impuestos, de acuerdo con la comparación con otros balances de bancos a los que también tuvimos acceso, la particularidad en ueno radica en una aclaración detallada por la propia entidad al pie de su cuadro contable.

Según se observa en la nota clasificada como “c.17″ del balance, dentro de esos créditos existían, de forma agrupada, G. 385.276 millones (US$ 64 millones) correspondientes a “Anticipos a proveedores de software, Gastos pagados por adelantado y otros conceptos con personas y empresas vinculadas” (sic).

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Una escalada de más del doble en un solo año

En el sector financiero, lo que llama la atención es la velocidad del flujo de dinero hacia esta subcuenta. Al cierre de 2024, bajo esa misma descripción, el banco reportaba G. 145.581 millones (US$ 24 millones). En apenas doce meses, la cifra se incrementó en casi G. 239.695 millones, lo que representa un salto del 165% en un solo año (US$ 40 millones).

Entonces, por un lado, el banco de los exsocios comerciales de Peña tiene el activo intangible (software) más caro de todo el sistema financiero paraguayo y, por otro, mantiene una cuenta de créditos diversos donde inyecta otros US$ 64 millones vinculados también a software y a sus propias empresas relacionadas, sin que el balance desagregue cuánto corresponde a cada concepto.

Lea más: ¿Ueno ignora disposiciones del BCP sobre inversiones en software?

ITTI y el nexo con el core de ueno

Por otro lado, dentro del mismo conglomerado empresarial se encuentra la firma ITTI, que provee soluciones tecnológicas según la descripción que se lee en su propia web.

Aunque los estados financieros de ueno no permiten concluir taxativamente que ITTI haya recibido parte de los millones de dólares registrados en Créditos Diversos, otros documentos de acceso público sí confirman la participación de esta compañía en provisión de servicios al banco señalado.

Sobre ello se puede leer en el informe de calificación elaborado por la firma Solventa&Riskmétrica, publicado por la Bolsa de Valores en mayo de 2026.

Dicho documento destaca la participación de ITTI, empresa donde el presidente Santiago Peña tuvo inversiones hasta 2025, en la migración del core bancario de ueno a la nube, en alianza con Oracle Corporation.

El reporte confirma, además, que ITTI es controlada en un 94,41% por el Grupo Vázquez SAE.

La tendencia no se detiene en 2026

Un equipo de ABC revisó también el balance del primer trimestre de 2026 (al 31 de marzo) de ueno bank y de otros bancos de plaza. La documentación confirma que ueno sigue movilizando sumas millonarias en estos rubros. Durante los primeros tres meses de este año, la entidad sumó otros G. 17.230 millones a su cuenta de “Bienes Intangibles - Sistemas” (US$ 3 millones).

A pesar de registrar amortizaciones por G. 52.606 millones en el trimestre del año en curso (US$ 9 millones), el saldo neto de software de ueno se mantiene en G. 726.069 millones (US$ 120 millones), una cifra que sigue siendo inalcanzable hasta para los bancos más grandes de todo el sistema financiero paraguayo -solo como ejemplo, Itaú registra en ese mismo concepto la veinteava parte de lo que reporta ueno-.

Por su parte, la cuenta global de Créditos Diversos continuó su ascenso, cerrando marzo en G. 785.826 millones (US$ 130 millones), superando incluso el millonario saldo de diciembre.

Sin embargo, en el nuevo balance de marzo de 2026 ya no se observa la nota aclaratoria que permitía individualizar la “bolsa” de anticipos de software y operaciones con firmas vinculadas.

¿Qué dice el BCP sobre estos números de ueno?

Hasta la fecha, el Banco Central del Paraguay (BCP) no se ha expedido públicamente sobre estos números de ueno.

En diciembre de 2024, durante el actual gobierno de Peña, el BCP emitió la Resolución SB.SG. Nº 00105/24 que modificó el Plan de Cuentas y obligó a las entidades a individualizar las inversiones en software de gran envergadura para evitar que los bancos “inflen” sus activos.

Aún así, la banca matriz no ha querido responder a ABC por qué se permite este nivel de agregación en cuentas sensibles, cuánto de este dinero corresponde a pagos adelantados a empresas del mismo grupo económico y cuánto a inversiones en sistemas propiamente.

Asimismo, nuestro diario intentó nuevamente contactar con los responsables ueno bank, para tener una entrevista o su versión sobre estas cifras llamativas, pero desde el número del área de comunicación -terminado en 762-no hubo respuesta al cierre de esta nota, al igual que la semana pasada.