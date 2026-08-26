DNIT detecta presunta droga oculta en rollos en Aeropuerto Guaraní

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) notificó que el procedimiento se realizó en coordinación con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). La carga, procedente de Estados Unidos, registró un peso bruto total de 140 kilogramos.

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Un perro detector dio la alerta durante la inspección

El boletín remitido desde la DNIT refiere que el procedimiento comenzó durante una verificación de mercaderías. En ese momento, un can detector de la Senad reaccionó de forma positiva ante la posible presencia de sustancias ilícitas.

Tras la alerta, los intervinientes profundizaron la inspección e identificaron los ocho rollos de aislante térmico. Luego comunicaron el hallazgo al administrador de Aduana y al Ministerio Público.

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Escáner de rayos X fue clave

Con la intervención de la comitiva fiscal, los funcionarios sometieron la carga al equipo de rayos X del área de cargas aéreas. El escaneo reveló imágenes morfológicas compatibles con presuntas sustancias estupefacientes en el interior de los rollos.

El operativo también incluyó el pesaje de la mercadería, con la participación de funcionarios de la DNIT, la Senad, la Dinac y representantes de la empresa involucrada.

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Por disposición del fiscal Luis Fernando Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 1, la carga fue trasladada a la Oficina Regional Nº 2 de la Senad, en Ciudad del Este.

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