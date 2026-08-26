Funcionarios públicos cobran hoy sus salarios de agosto: ¿quiénes reciben el pago?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) empieza este miércoles 26 de agosto a pagar las remuneraciones del personal público correspondientes al mes. El desembolso se realizará a funcionarios públicos de 45 entes estatales.

Los desembolsos se extenderán hasta el viernes 31, de acuerdo con el cronograma establecido (ver infografía).

¿Qué funcionarios públicos cobran hoy?

¿Hasta cuándo paga el MEF los salarios de agosto?

El cronograma de pagos de salarios de agosto se extenderá hasta el lunes 31. La fecha de acreditación depende del calendario establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas para cada organismo y entidad del Estado.

El MEF recordó que la ejecución del cronograma está sujeta a que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) presenten en tiempo y forma las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), requisito necesario para procesar los desembolsos.

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Ya cobraron veteranos, adultos mayores y jubilados

Esta semana ya recibieron sus pagos los veteranos, pensionados, beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal.

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El lunes pasado, el MEF efectuó los pagos a veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores.

Al cierre de junio de 2026, este programa, administrado por el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), registraba más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual asciende a G. 724.762, equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

El martes, el MEF pagó a los jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal. Ese mismo día inició el pago de salarios a funcionarios de 47 entes del Estado.

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Caja Fiscal registra déficit de G. 207.773 millones

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en junio G. 321.412 millones. En el mismo mes, los egresos ascendieron a G. 529.185 millones. La diferencia entre ambos conceptos fue de G. 207.773 millones, unos US$ 34 millones al tipo de cambio actual. El resultado muestra que los aportes recibidos por la Caja Fiscal no alcanzan para cubrir los egresos del sistema.

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Pago de salarios depende de las solicitudes de transferencia

El Ministerio de Economía y Finanzas establece el cronograma de pagos, pero la acreditación de los salarios requiere que cada organismo y entidad del Estado presente las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) dentro de los plazos establecidos.

Por ese motivo, las fechas de pago están sujetas al cumplimiento de este requisito por parte de las instituciones públicas.