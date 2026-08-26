Sepa la evolución del PGN en los últimos años y sus términos más comunes

Este 1 de septiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe entregar el proyecto ejecutivo del PGN 2027 al Congreso Nacional, esto luego del proceso de análisis, ajustes, formulación y consolidación desarrollado entre julio y agosto de este año.

A partir de entonces, el proyecto pasará al Congreso para su análisis, ajustes y sanción como ley, mientras que en diciembre de este año corresponderá al Poder Ejecutivo la promulgación de la Ley que aprueba el PGN 2027.

En un primer material elaborado por ABC Color, presentamos el PGN, como la herramienta mediante la cual el Estado paraguayo define cuánto dinero espera recaudar, cuánto puede gastar y a qué destinará esos recursos durante un ejercicio fiscal. Dando continuidad a la nota, hoy te presentamos cómo evolucionó el PGN en los últimos años y los principales términos y conceptos utilizados en su elaboración y análisis.

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¿Cómo evolucionó el PGN en los últimos años?

La evolución muestra un crecimiento importante del volumen de recursos administrados por el Estado, aunque las cifras de cada año deben compararse con cuidado porque existen modificaciones presupuestarias, inflación, crecimiento económico y cambios en la estructura institucional.

El gran cambio institucional: del Ministerio de Hacienda al MEF

Hasta 2023, el órgano rector de las finanzas públicas era el Ministerio de Hacienda.

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La Ley Nº 7158/2023 creó el Ministerio de Economía y Finanzas y absorbió las funciones del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social y de la Secretaría de la Función Pública.

El MEF asumió la planificación económica, la administración de los recursos públicos y la conducción del proceso presupuestario. Por eso, desde 2023, las referencias oficiales al Ministerio de Hacienda en materia presupuestaria corresponden al actual MEF.

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Diccionario del PGN: ¿Cuáles son las palabras que debo conocer?

¿Cuáles son las etapas del PGN?

Primero aparece la programación ya que el Estado calcula cuánto podría recaudar y cuáles serán sus prioridades.

Después llega la formulación, que es el momento en que las instituciones presentan sus anteproyectos y el Poder Ejecutivo arma el proyecto nacional.

Luego viene la aprobación: el Ejecutivo presenta el proyecto al Congreso y el Legislativo lo estudia, modifica, sanciona o rechaza según las reglas constitucionales.

Después llega la ejecución: las instituciones utilizan los créditos autorizados, conforme a los planes financieros y las normas vigentes.

Finalmente aparece el control y la evaluación: se revisa cuánto se gastó, en qué se gastó y qué resultados produjo ese gasto.

La próxima semana se aguarda que el Ejecutivo por medio del MEF presente el proyecto al Congreso Nacional y el Legislativo lo estudiará según las reglas constitucionales por los próximos dos meses.

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