Respuesta a apreciación cambiaria con compra de reservas y recorte de tasas

Las respuestas de los bancos centrales han diferido: Colombia, Chile y Perú acumulan reservas mediante distintos mecanismos, mientras Brasil mantiene una postura más cercana a la libre flotación. En Paraguay, donde las exportaciones crecieron 25,2% a julio, el escenario abre el debate sobre competitividad, manejo de divisas y criterios de intervención cambiaria.

Por precisar, Colombia adoptó una de las medidas más claras de la región. El 31 de julio, el Banco de la República anunció un programa destinado a acumular gradualmente hasta US$ 4.000 millones de Reservas Internacionales con el objetivo oficial de fortalecer la liquidez externa del país.

La particularidad está en el mecanismo elegido. Las adquisiciones se realizan mediante opciones put que solo pueden ejercerse cuando la Tasa Representativa del Mercado se encuentra por debajo de su promedio móvil de los veinte días hábiles anteriores. En otras palabras, el Banco aprovecha precisamente los periodos en los que el peso se encuentra relativamente fortalecido para comprar dólares.

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La primera subasta tuvo un cupo de hasta US$ 400 millones y las opciones adjudicadas podían ejercerse durante agosto bajo esa condición. Esto no significa que Colombia haya establecido un piso para el dólar. La finalidad institucional declarada es acumular Reservas. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, el Banco Central incorpora demanda de dólares precisamente cuando la moneda local se aprecia. Al mismo tiempo, Colombia mantiene una tasa de política monetaria de 12,0%.

Chile sigue una estrategia diferente, pero también se encuentra acumulando divisas. En agosto de 2025, el Banco Central de Chile inició un programa de compras por hasta US$ 25 millones diarios durante un periodo de tres años. El plan tiene como objetivo modificar la composición de las fuentes de liquidez internacional de la institución y reemplazar progresivamente líneas de crédito en moneda extranjera por reservas propias.

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La autoridad monetaria chilena dejó claro desde el inicio que la medida no busca establecer un nivel para el peso ni alterar estructuralmente su trayectoria. Aun así, supone una compra sistemática de divisas en el mercado. El programa permanece vigente. El pasado 7 de agosto de 2026, el Banco Central había publicado las condiciones correspondientes al nuevo periodo comprendido entre el 10 de agosto de 2026 y el 5 de febrero de 2027. Las publicaciones oficiales muestran, además, operaciones diarias de compra spot de dólares durante agosto.

Perú presenta un caso todavía más contundente. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) interviene regularmente en el mercado cambiario mediante compras spot y otros instrumentos destinados a administrar la liquidez y moderar fluctuaciones. Al 16 de julio, el BCRP había realizado durante 2026 compras spot en su mesa de negociación por un total de US$ 3.927 millones. La magnitud permite dimensionar la diferencia respecto a Paraguay. Perú no fija formalmente un precio para el dólar, pero su Banco Central está dispuesto a absorber una parte significativa de la oferta de divisas mientras fortalece su posición de reservas.

Por ello, Colombia, Chile y Perú demuestran que la acumulación de reservas y los regímenes de tipo de cambio flexible no son necesariamente incompatibles. Lo que cambia entre los países es la intensidad, el mecanismo y el objetivo explícito de las operaciones.

Uruguay tomó un camino más vinculado a la Política Monetaria. El Banco Central del Uruguay (BCU) redujo su tasa de referencia en 100 puntos básicos en enero, hasta 6,5%, y volvió a recortarla en 75 puntos básicos en marzo, hasta 5,75%. Desde entonces la mantuvo en ese nivel, que continúa vigente en agosto.

Las reducciones respondieron fundamentalmente al comportamiento de la inflación y sus expectativas, por lo que no deben interpretarse como intervenciones cambiarias. Sin embargo, una tasa de interés más baja también puede reducir el atractivo relativo de mantener posiciones financieras en moneda local y, por ese canal, disminuir presiones de apreciación.

Brasil se ubica más cerca del modelo de libre flotación. El Banco Central do Brasil establece expresamente que no interviene para determinar el nivel del tipo de cambio, sino para garantizar el funcionamiento regular del mercado cambiario.

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En materia monetaria, el COPOM redujo el 5 de agosto la tasa Selic desde 14,25% hasta 14,00% anual. Por tanto, el movimiento del real frente al dólar continúa siendo absorbido principalmente por el mercado, con intervenciones reservadas para problemas de liquidez o episodios de funcionamiento anormal.

Argentina, por su parte, resulta menos comparable con el resto debido a que mantiene un esquema explícito de bandas cambiarias. A los últimos datos disponibles, las Reservas Internacionales alcanzaban US$ 49.505 millones dentro de un régimen en el que el Banco Central opera con reglas diferentes a las vigentes en Paraguay, Brasil, Chile o Perú.

Y, ¿que se ha hecho en Paraguay ante la situación cambiaria? En la siguiente edición se abordan los factores que vienen incidiendo en la apreciación del guaraní, el impacto y las perspectivas.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.