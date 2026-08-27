AmCham Job Fair: feria de empleo apunta a talentos con perfil internacional

Este jueves se realizó el lanzamiento de la feria de empleo AmCham Job Fair, una iniciativa que busca conectar las empresas a talentos bilingües y profesionales con formación académica y experiencia internacional, según anunciaron los organizadores.

Por tercer año consecutivo se llevará a cabo el AmCham Job Fair, evento impulsado por la Fundación AmCham, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.

Estefanía Elicetche, presidenta de la Fundación AmCham, manifestó que se pretende reunir en un mismo lugar a los talentos más capacitados de Paraguay con empresas líderes en sus respectivos rubros.

Lea más: Generación Z: ¿Qué buscan los jóvenes paraguayos en un trabajo y qué los hace quedarse?

¿Quiénes pueden participar?

Explicó que los participantes deberán formar de determinados grupos y programas educativos de la Embajada de los Estados Unidos o de sus organizaciones aliadas.

En esa línea, la feria está dirigida a participantes y exparticipantes de programas educativos ofrecidos a través de la Embajada de los Estados Unidos y sus organizaciones aliadas. También podrán participar profesionales graduados o con experiencia laboral en el citado país, así como alumnos de nivel avanzado o graduados del CCPA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, podrán acceder exbecados de programas de becas de Taiwán, de Becas Carlos Antonio López (Becal), específicamente de instituciones de los Estados Unidos, y del programa Chevening; exalumnos de colegios bilingües español-inglés; y participantes de programas de intercambio, tanto de nivel secundario como universitario, en instituciones de los EE. UU.

Perfiles capacitados

“Queremos garantizar que las empresas líderes en Paraguay accedan a un perfil ya capacitado, que garantice una excelencia superior a lo que se encuentre en otras ferias de empleo. Ese día vamos a tener, simultáneamente, a la par de que los interesados se acerquen a los stands de las empresas, charlas”, contó Elicetche.

Por su parte, Elías Saba, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, manifestó que el AmCham Job Fair reúne talento con formación bilingüe y excelencia académica, debido a que muchos candidatos han atravesado rigurosos procesos de selección propios de los programas de becas o cuentan con experiencias académicas y laborales en el extranjero.

“Este tipo de perfiles tiene mucho que aportar a una compañía y, para la Cámara, la feria es una forma de seguir contribuyendo con el sector privado y, al mismo tiempo, generar impacto social”, agregó.

Esta edición de la feria de empleo cobra especial relevancia, debido a que se realiza en conmemoración de los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos. En ese aspecto, Daniel Getahun, director interino de la Oficina de Diplomacia Pública de la Embajada de los EE. UU. en Paraguay, manifestó que esta es una edición muy especial, ya que a lo largo del año realizan diferentes eventos en el marco de esta conmemoración, entre ellos el AmCham Job Fair.

“Nuestra comunidad se reunirá esta vez, para conectar talento con empresas líderes y grandes oportunidades”, señaló.

Lea más: El trabajo híbrido se consolida como punto intermedio

Fecha del AmCham Job Fair

El evento se realizará el sábado 10 de octubre, de 09:00 a 14:00, en el Centro de Eventos del Paseo La Galería.

En cuanto a la cantidad de participantes, Elicetche recordó que el año pasado unas 800 personas se inscribieron y cerca de 50 empresas participaron. Añadió que ese es el nivel de participación al que apuntan nuevamente en esta edición.