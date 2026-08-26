ANDE descarta acuerdo con ATOME: “No podemos mantener una tarifa que ya es muy barata por 15 años”

El presidente de la entidad estatal, explicó que las condiciones solicitadas por la empresa privada, que proyectaba la construcción de una planta de hidrógeno verde y fertilizantes limpios en Villeta, o resultaban beneficiosas ni sostenibles para el país a largo plazo.

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“No cierran los números. No podemos mantener una tarifa por 15 años, una tarifa que hoy día ya es muy barata”, dijo Báez Reyes en comunicación con ABC Cardinal.

El punto central del desacuerdo radica en la estructura de suministro de la planta: la firma pretendía cubrir solo un tercio de sus requerimientos mediante energía solar, esperando que la ANDE garantizara el resto con energía hidroeléctrica —de mayor firmeza operativa y valor de mercado— bajo tarifas congeladas de fomento.

🔶 "Ministerio de Energía puede ayudar muchísimo”, dice presidente de la ANDE



🔶 "Entendemos que un Ministerio de Energía puede ayudar muchísimo. Se hubiese creado hace mucho tiempo. Necesitamos una entidad que esté por encima de la ANDE y que puede supervisar todo lo que es… pic.twitter.com/cWlLHxISlT — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 26, 2026

Cronología de la oferta y la matriz en crisis

El proyecto original de ATOME: Diseñado para utilizar una potencia de hasta 145 MW en el complejo industrial de Villeta, orientado a la producción masiva de amoniaco verde.

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El choque de tarifas : A medida que Paraguay agota su excedente hidroeléctrico, las nuevas fuentes de generación (solar, térmica o biomasa) tendrán costos marginales sensiblemente superiores a los actuales.

El horizonte 2030-2031: Las proyecciones oficiales de la ANDE indican que para el inicio de la próxima década el país consumirá el 100% de la energía disponible proveniente de Itaipú y Yacyretá, lo que obliga a incorporar nuevas fuentes térmicas y renovables.

🔶 "Ministerio de Energía puede ayudar muchísimo”, dice presidente de la ANDE



🔶 "Yo creo que la discusión continúa. El Ejecutivo no es que retiró el proyecto. El proyecto que el Ejecutivo está trabajando está en etapa de evaluación", Ing. Miguel Báez, presidente de la ANDE.… https://t.co/bwdMK42y4F pic.twitter.com/YEQggJ9yC8 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 26, 2026

Las reformas clave para el nuevo marco normativo

Para responder al crecimiento de la demanda —que incluye el interés estratégico de albergar centros de datos de Inteligencia Artificial e industrias de gran escala—, el Poder Ejecutivo impulsa un conjunto de medidas estructurales dirigidas a atraer inversiones del sector privado.

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Entre ellos, se contempla:

Creación del Ministerio de Minas y Energía

Según Báez Reyes, su objetivo principal será diseñar y coordinar la política energética nacional con una visión integral, situándose jerárquicamente por encima de la ANDE. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de evaluación técnica dentro del Poder Ejecutivo.

Implantación de un Ente Regulador independiente

Diseñado para actuar como árbitro técnico imparcial entre los consumidores y los inversores privados. Aunque la propuesta ha generado cuestionamientos en sectores sindicales como Sitrande, el Ejecutivo considera que es una figura indispensable para otorgar certeza jurídica y garantías de largo plazo al capital privado. “Me parece que hay un error de apreciación pero es cuestión de hablar y aclarar las cosas”, sostuvo Báez Reyes.

🔶 "Ministerio de Energía puede ayudar muchísimo”, dice presidente de la ANDE



🔶 "Yo creo que cuando venga el Ministerio de Energía, el ente regulador es necesario. Necesitamos un árbitro", Ing. Miguel Báez, presidente de la ANDE.



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Diversificación acelerada de la matriz energética

Implica la incorporación de gasoductos, centrales térmicas a gas, parques solares y esquemas de generación distribuida. Según el mandamás de la ANDE, la entidad ya cuenta con varias propuestas en carpeta impulsadas por empresas privadas para zonas estratégicas como Villa Elisa y Valenzuela, según su titular.

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Báez Reyes remarcó que el Estado no dispone de los fondos requeridos para financiar por sí solo las millonarias obras de infraestructura necesarias, por lo que resulta indispensable un esquema regulatorio claro para el capital privado.

🔶 "El tema del Ministerio de Energía es urgente”, dice presidente de la ANDE



🔶 "Esto es urgente. Tenemos en carpeta a gente que quiere venir a construir gasoductos. Tenemos varios productos. El tema del Ministerio de Energía es urgente", Ing. Miguel Báez, presidente de la… https://t.co/bwdMK42y4F pic.twitter.com/fdqwLFSnFV — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 26, 2026

Misiones, la represa de Corpus Christi y el recurso de Uranio en Caazapá

Durante la entrevista con La Primera Mañana (LPM), el titular de la ANDE analizó otras dos alternativas para el abastecimiento futuro del país.

Represa Hidroeléctrica de Corpus Christi

Paraguay monitorea los avances políticos en la Provincia de Misiones (Argentina) para destrabar las restricciones ambientales que frenan la obra sobre el Río Paraná. Un eventual destrabe permitiría sumar unos 4.000 MW de potencia instalada (2.000 MW correspondientes a Paraguay) en un plazo estimado de siete a ocho años desde su inicio.

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Exploración Nuclear y yacimientos en Caazapá

Se ratificó en la existencia de reservas de uranio de alta calidad en la zona de Yutý (Departamento de Caazapá). En el marco de acuerdos de cooperación con Estados Unidos, el país proyecta a largo plazo (15 años) el uso de tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR) con uranio no enriquecido.

Báez Reyes concluyó que, si bien la generación solar continuará sumándose de forma complementaria al sistema, no constituye “energía firme” debido a su intermitencia y a los altos costos actuales de almacenamiento en baterías, por lo que la prioridad inmediata de la ANDE será estructurar proyectos de generación con gas y optimizar el respaldo hídrico actual.