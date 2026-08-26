ANDE descarta acuerdo con ATOME: “No podemos mantener una tarifa que ya es muy barata por 15 años”

El presidente de la entidad estatal, explicó que las condiciones solicitadas por la empresa privada, que proyectaba la construcción de una planta de hidrógeno verde y fertilizantes limpios en Villeta, o resultaban beneficiosas ni sostenibles para el país a largo plazo.
Lea más: Atome defiende su contrato vigente desde 2022 con la ANDE y anuncia estudio para una planta solar de 300 MWp
“No cierran los números. No podemos mantener una tarifa por 15 años, una tarifa que hoy día ya es muy barata”, dijo Báez Reyes en comunicación con ABC Cardinal.
El punto central del desacuerdo radica en la estructura de suministro de la planta: la firma pretendía cubrir solo un tercio de sus requerimientos mediante energía solar, esperando que la ANDE garantizara el resto con energía hidroeléctrica —de mayor firmeza operativa y valor de mercado— bajo tarifas congeladas de fomento.
Cronología de la oferta y la matriz en crisis
El proyecto original de ATOME: Diseñado para utilizar una potencia de hasta 145 MW en el complejo industrial de Villeta, orientado a la producción masiva de amoniaco verde.
Lea más: Se filtra rechazo de la ANDE a Atome y desata fuerte malestar en plena negociación de tarifas
- El choque de tarifas: A medida que Paraguay agota su excedente hidroeléctrico, las nuevas fuentes de generación (solar, térmica o biomasa) tendrán costos marginales sensiblemente superiores a los actuales.
- El horizonte 2030-2031: Las proyecciones oficiales de la ANDE indican que para el inicio de la próxima década el país consumirá el 100% de la energía disponible proveniente de Itaipú y Yacyretá, lo que obliga a incorporar nuevas fuentes térmicas y renovables.
Las reformas clave para el nuevo marco normativo
Para responder al crecimiento de la demanda —que incluye el interés estratégico de albergar centros de datos de Inteligencia Artificial e industrias de gran escala—, el Poder Ejecutivo impulsa un conjunto de medidas estructurales dirigidas a atraer inversiones del sector privado.
Lea más: Esto explica Canese de por qué la oferta de planta solar de Atome es como cambiar un lomito por puchero
Entre ellos, se contempla:
- Creación del Ministerio de Minas y Energía
Según Báez Reyes, su objetivo principal será diseñar y coordinar la política energética nacional con una visión integral, situándose jerárquicamente por encima de la ANDE. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de evaluación técnica dentro del Poder Ejecutivo.
- Implantación de un Ente Regulador independiente
Diseñado para actuar como árbitro técnico imparcial entre los consumidores y los inversores privados. Aunque la propuesta ha generado cuestionamientos en sectores sindicales como Sitrande, el Ejecutivo considera que es una figura indispensable para otorgar certeza jurídica y garantías de largo plazo al capital privado. “Me parece que hay un error de apreciación pero es cuestión de hablar y aclarar las cosas”, sostuvo Báez Reyes.
- Diversificación acelerada de la matriz energética
Implica la incorporación de gasoductos, centrales térmicas a gas, parques solares y esquemas de generación distribuida. Según el mandamás de la ANDE, la entidad ya cuenta con varias propuestas en carpeta impulsadas por empresas privadas para zonas estratégicas como Villa Elisa y Valenzuela, según su titular.
Lea más: ANDE definirá este mes nueva tarifa técnica para Atome y todas las industrias que quieran venir
Báez Reyes remarcó que el Estado no dispone de los fondos requeridos para financiar por sí solo las millonarias obras de infraestructura necesarias, por lo que resulta indispensable un esquema regulatorio claro para el capital privado.
Misiones, la represa de Corpus Christi y el recurso de Uranio en Caazapá
Durante la entrevista con La Primera Mañana (LPM), el titular de la ANDE analizó otras dos alternativas para el abastecimiento futuro del país.
- Represa Hidroeléctrica de Corpus Christi
Paraguay monitorea los avances políticos en la Provincia de Misiones (Argentina) para destrabar las restricciones ambientales que frenan la obra sobre el Río Paraná. Un eventual destrabe permitiría sumar unos 4.000 MW de potencia instalada (2.000 MW correspondientes a Paraguay) en un plazo estimado de siete a ocho años desde su inicio.
Lea más: Sitrande denuncia lobby de Atome desde Inglaterra y respalda gestión del saliente Félix Sosa
- Exploración Nuclear y yacimientos en Caazapá
Se ratificó en la existencia de reservas de uranio de alta calidad en la zona de Yutý (Departamento de Caazapá). En el marco de acuerdos de cooperación con Estados Unidos, el país proyecta a largo plazo (15 años) el uso de tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR) con uranio no enriquecido.
Báez Reyes concluyó que, si bien la generación solar continuará sumándose de forma complementaria al sistema, no constituye “energía firme” debido a su intermitencia y a los altos costos actuales de almacenamiento en baterías, por lo que la prioridad inmediata de la ANDE será estructurar proyectos de generación con gas y optimizar el respaldo hídrico actual.