Urge la construcción de alcantarillado sanitario en Santaní

Los pobladores coinciden en la urgencia de contar con un sistema de alcantarillado sanitario, ya que consideran que es un indispensable servicio en la parte urbana de la ciudad de San Estanislao.

La ciudad de San Estanislao es una de las que registran mayor crecimiento poblacional y edilicio del departamento de San Pedro. Ante esta situación, urge la instalación del alcantarillado sanitario para el desagüe de los desechos que salen de las viviendas particulares y comercios existentes en los diferentes barrios, insistieron.

En 2024 se había realizado una reunión en la Municipalidad de Santaní con representantes de la Corporación Andina de Fomento (CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), donde se informó oficialmente sobre la construcción del alcantarillado sanitario en esta ciudad. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de trabajo.

En este encuentro también habían participado funcionarios de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (Dapsan), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes acompañaron la firma del documento relacionado con el emprendimiento. La obra beneficiaría a entre 35.000 y 40.000 habitantes si se llega a concretar.

Falta sistema de desagüe

Fredy Ramos, vecino del barrio Santa Bárbara, refirió que San Estanislao necesita con urgencia la construcción del sistema de alcantarillado. La zona urbana se va extendiendo rápidamente hacia otras áreas de la población, aumentando la necesidad de contar con este servicio para que los desechos de las viviendas, principalmente los cloacales, tengan un adecuado tratamiento, enfatizó.

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Inicio de las obras

Remarcó que los santanianos recibieron con mucho entusiasmo el anuncio de la aprobación del proyecto en 2024, pero que hasta hoy nadie sabe qué pasó con los trabajos programados, haciendo que la gente, en estos momentos, esté reclamando el cumplimiento del compromiso con la ciudadanía, insistió Ramos.

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Uno de sus principales objetivos

El intendente municipal de Santaní, Agustín Ovando (ANR-HC), dijo que la construcción de una red de alcantarillado sanitario es una de las prioridades de su administración. Sin embargo, lamentablemente, no está pudiendo concretar la obra, debido a que aparentemente no se dispone de los fondos necesarios para poder iniciar los trabajos antes de que culmine el período de su mandato, mencionó.