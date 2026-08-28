La razón por la que subir impuestos puede ser “peor que la enfermedad”, según gremio

Durante la reunión entre senadores, los ministros de Salud y de Economía y representantes de los gremios médicos, el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-cartista) planteó elevar la presión tributaria como una alternativa para aumentar los recursos destinados al sistema de salud.

El legislador propuso elevar la tasa del Impuesto a la Renta Personal (IRP) del 10% al 14%. Según sus cálculos, esta modificación permitiría recaudar unos US$ 700 millones adicionales. También planteó analizar un aumento del IVA, tributo que tiene un impacto más amplio sobre la población, y elevar la tasa del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) del 10% al 15%.

Ovelar reconoció durante el encuentro que su postura es contraria a la posición que mantiene el Gobierno y el presidente Santiago Peña respecto a un eventual aumento de impuestos.

La propuesta generó cuestionamientos desde el sector empresarial. El presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria del Hormigón Elaborado (CAPIHE), Enio Quevedo, sostuvo que aumentar la carga tributaria podría entrar en contradicción con la estrategia que Paraguay viene utilizando para atraer inversiones.

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Suba de impuestos: “Colisión directa” con la plataforma de inversiones

Quevedo consideró que la previsibilidad y la competitividad tributaria constituyen algunos de los principales argumentos con los que Paraguay busca diferenciarse de otros países de la región.

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“Hay una colisión directa con la plataforma de atracción de inversiones”, sostuvo.

A su criterio, los inversores que ingresan al país bajo regímenes como la maquila o mediante incentivos a la inversión necesitan reglas de juego fiscales estables, especialmente cuando se trata de proyectos con horizontes de 10 o 15 años.

“Un inversor extranjero que evalúa radicar capitales a 10 o 15 años en el país no busca un Estado que recurra al atajo del impuestazo ante la primera presión gremial”, cuestionó.

Para el empresario, el debate sobre cómo financiar las demandas del sector salud no puede reducirse únicamente a la búsqueda de nuevos ingresos, sino que también debe contemplar cómo se utilizan los recursos que ya administra el Estado.

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Cuestiona subir impuestos sin reformar el Estado

Quevedo sostuvo que las reivindicaciones del sector médico pueden ser legítimas, pero cuestionó que la respuesta sea necesariamente un incremento de impuestos.

“Pretender resolver demandas sectoriales, por más justas que sean las reivindicaciones de salud, mediante la creación o suba de tributos carece de cualquier rigor de eficiencia administrativa”, afirmó.

En ese sentido, señaló que antes de plantear un aumento de la presión tributaria debería existir una revisión de la calidad del gasto público.

“La ciudadanía y los actores económicos están expectantes de que se inicien las señales de racionalización del gasto corriente”, manifestó.

A su criterio, cualquier eventual aumento impositivo debería estar acompañado de una auditoría profunda sobre el uso de los recursos públicos.

“Plantear más impuestos debe ir acompañado de una auditoría profunda de la calidad del gasto público, de modo a no castigar al sector formal que sostiene la economía”, sostuvo.

El factor energético

El empresario también vinculó el debate tributario con el escenario energético que enfrenta Paraguay. Recordó que el país se aproxima al 2030, cuando dejará de disponer de los excedentes de energía de Itaipú, mientras la demanda interna continúa creciendo.

En ese contexto, consideró que sumar una eventual suba de impuestos a las dudas sobre la capacidad energética del país podría generar una señal negativa para los inversores.

“Inversión energética en duda más impuestos al alza es la fórmula perfecta para espantar al capital serio y acelerar la fuga de valor”, advirtió.

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Una postura que se distancia del Ejecutivo: ¿Estrategia personal de Silvio Ovelar?

El senador Ovelar reconoció que su planteamiento no coincide con la posición del Gobierno de Santiago Peña. El senador propuso discutir alternativas tributarias para generar recursos adicionales ante las demandas del sector salud, mientras el Ejecutivo mantiene una posición contraria a elevar los impuestos.

Quevedo interpretó además las declaraciones del legislador como una posible estrategia política para diferenciarse de la postura oficial.

“Analizando el trasfondo político, la salida mediática de Ovelar parece ser más un globo de ensayo de especulación personal o un intento de desmarcarse del costo político del ‘no hay plata’ que sostiene el Ejecutivo, que una postura orgánica del movimiento Honor Colorado”, afirmó.

También señaló que referentes del oficialismo ya marcaron distancia respecto de la posibilidad de aumentar los tributos.

“No es casualidad que referentes clave del oficialismo, como el senador Bachi Núñez o el sector económico del Gobierno, hayan salido rápidamente a marcar distancia y a rechazar la viabilidad de gravar con más tributos a la economía”, agregó.

“Paraguay no necesita más impuestos”

Para Quevedo, la discusión abierta a partir de las demandas de los médicos debería llevar a una revisión de las prioridades y de la eficiencia del Estado antes que a una nueva suba tributaria.

“El conflicto con los médicos pone a prueba la capacidad de gestión del Estado paraguayo, pero ceder ante la tentación de financiar aumentos mediante subas impositivas es un remedio infinitamente peor que la enfermedad”, afirmó.

Finalmente, resumió su posición señalando que el desafío está en mejorar la administración de los recursos existentes.

“Paraguay no necesita más impuestos; necesita un Estado que gaste mejor, que priorice sus recursos y que entienda que la estabilidad fiscal es el único dique de contención que le queda a nuestra economía frente a los nubarrones energéticos y estructurales que se avecinan en el horizonte”, concluyó.