ANDE: hasta este lunes clientes podrán regularizar deudas con beneficios

La prórroga de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) hasta el lunes 31 de agosto fue realizada tras registrarse un aumento del 200% en las financiaciones durante las últimas tres semanas de la primera etapa (del 10 de junio al 31 de julio) de la promoción “Ñande Ahorro”. La medida atendió además a numerosas solicitudes de clientes que no pudieron completar sus gestiones a tiempo.

En su primera fase, el programa acumuló 97.000 financiaciones formalizadas, 258.000 clientes que cancelaron facturas al contado sin recargos por mora y 10.245 usuarios que realizaron trámites de regularización comercial.

El esquema de facilidades incluye las siguientes condiciones específicas para los usuarios:

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Fraccionamiento de deuda: Hasta en 60 cuotas sin recargos ni intereses, abonando la primera cuota recién en la próxima factura.

Clientes en baja y media tensión: Exoneración del 100% de recargos por mora pagando al contado las facturas vencidas.

Clientes en baja tensión: Exoneración del depósito de garantía para la actualización de nombre del titular.

Aumento de carga gratis: Sin costo en el cambio de conexión monofásica a trifásica.

Clientes en media tensión: Plan especial con entrega mínima del 20% y el saldo hasta en 10 cuotas, sin intereses ni recargo por mora.

Clientes nuevos en baja tensión: El pago del derecho de conexión se efectúa recién a los 30 días.

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Atención presencial y canales digitales

Los clientes con deudas acumuladas, principalmente, podrán aprovechar hasta el lunes para regularizar su situación. Las gestiones pueden realizarse acercándose a los centros de atención al cliente y oficinas regionales del país, o bien utilizando los canales digitales habilitados por la institución.

En el sur del país, hasta mañana domingo 30 de agosto, la ANDE atenderá desde su stand en la Costanera de Encarnación, sobre la Avenida República del Paraguay, brindando atención personalizada a los visitantes, de 08:00 a 20:00 horas, en el marco del WRC Paraguay 2026, el gran evento del automovilismo mundial.