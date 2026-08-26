Impuesto al Tabaco: Plantean recaudar US$ 700 millones para salud

La crisis en salud pública derivó en una nueva propuesta que vuelve a afectar los intereses económicos del expresidente de la República, Horacio Cartes, vinculado a Tabacalera del Este S.A. (Tabesa).

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Un grupo de 12 senadores opositores, colorados disidentes y hasta cartistas y liberocartistas, liderados por Blanca Ovelar (ANR), presentó un proyecto de ley que plantea crear un arancel especial trasladado al consumidor de cada cajetilla de cigarrillos.

“Vamos a establecer un arancel específico a cada cajetilla de cigarrillo, un pequeño dinero por cada cajetilla que se va a trasladar al consumidor, y que va a generar al estado 700 millones de dólares al año”, manifestó durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta la senadora Blanca Ovelar.

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“Creo que hoy por hoy ya existe suficiente evidencia científica de que el consumo de tabaco es la principal causa prevenible de muerte y enfermedad en el mundo”, aseveró.

Este es el proyecto y los antecedentes:

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Ovelar señaló que en Paraguay la prevalencia del tabaquismo es del 11% al 22% para las mujeres y del 22% al 26% para los hombres.

Agregó que un reciente estudio de las Américas de la OMS concluyó que en el Paraguay el tabaquismo ocasiona una cantidad importante de muertes, enfermedades y costos sanitarios. “El mayor peso está dado por la enfermedad pulmonar obstrusiva crónica, EPOC, las enfermedades cardíacas y el cáncer de pulmón”, dijo.

Sostuvo además que su impacto en la mortalidad y en la calidad de vida es responsable en forma directa de 88.400 años de vida y explica el 12.2% de las muertes.

“Cada año se producen en Paraguay 9.075 infartos y otras enfermedades cardiovasculares, 1.414 accidentes cerebrovasculares, 1.410 diagnósticos de nuevos cánceres, 10.385 casos de EPOC, enfermedades pulmonares obstrusivas crónicas. La fracción atribuible al cáncer es del 83% en cáncer de pulmón y laringe y 68% en cáncer de boca y faringe”, sentenció.

Acotó que los hombres fumadores tienen 5.56 años de expectativa de vida menos y las mujeres 6.05 años de expectativa menos.

Por ello señaló que el tabaquismo genera un costo directo anual de G. 1.5 billones, equivalente al 1.09% del PIB y el 12.1% del gasto público en salud. Y la recaudación por venta de cigarrillos apenas cubre el 20% de este costo.

También advirtió que el consumo de tabaco en Paraguay se inicia entre 13 y 14 años.

Costo al consumidor y distribución

Ovelar señaló en su proyecto que el arancel propuesto es del 2% del jornal diario mínimo vigente (G. 2.342) por cajetilla de 20 cigarrillos, equivalente a solo un tercio de lo sugerido por la OMS. Se estima una recaudación de 700 a 800 millones de dólares anuales.

La distribución de lo recaudado se propone así:

Medicamentos esenciales (MSPy BS) 25% 175 millones

Fondo solidario de atención al cáncer 10% US$ 70 millones

Fondo Nacional de Salud (Atención primaria, hospitales, ECNT, Salud cardiovascular etc) 20% US$ 140 millones

Ajuste salarial al personal médico 20% US$ 140 millones

Centro Nacional de Control de Adicciones 2% US$ 14 millones

CONAREM - Residencias Médicas 2% US$ 14 millones

Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación 18% US$ 126 millones

Autoridad de aplicación 1% US$ 7 millones

Los proyectistas son Celeste Amarilla (PLRA), Rafael Filizzola (PDP), Ignacio Iramaín (IND), José “Paková” Ledesma (liberocartista), Lucía Mendoza (Cruzada Nacional), Blanca Ovelar (ANR), José Oviedo (Yo Creo), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Orlando Penner (cartista), Lilian Samaniego (ANR), Mario Varela (ANR) y Ever Villalba (PLRA).