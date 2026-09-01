Paraguay cerró 2025 con 16 bancos, entre los mercados más pequeños de la región

La estabilidad de Paraguay contrasta con lo ocurrido en varios de los principales mercados latinoamericanos, donde la cantidad de bancos se redujo en los últimos doce años. Argentina, por ejemplo, pasó de 82 entidades en 2013 a 79 en 2020 y 73 en 2025. Panamá mostró una disminución todavía mayor, desde 55 bancos en 2013 a 41 en 2020 y 40 en 2025. En Chile, el número cayó de 23 a 18 y posteriormente a 17 entidades.

El mayor sistema por cantidad de entidades continúa siendo Brasil con 155 bancos en diciembre de 2025. En 2013 registraba 157 y en 2020 había alcanzado 161. Le siguen Argentina con 73 entidades, y México con 51. Este último es uno de los mercados que presentó una expansión durante el período analizado, al pasar de 47 bancos en 2013 a 50 en 2020 y 51 en 2025.

Paraguay se encuentra considerablemente por debajo de esos mercados. Entre los países sudamericanos incluidos en los datos de la FELABAN, sus 16 entidades superan únicamente a Bolivia (14) y Uruguay (10). Por encima se encuentran Chile (17), Perú (19), Ecuador (23), Colombia (30), Argentina (73) y Brasil (155).

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En el conjunto latinoamericano presentado por la Federación, Paraguay comparte la cifra de 16 bancos con República Dominicana. Solo cinco mercados con información disponible terminaron 2025 con una cantidad inferior: Honduras (15), Bolivia (14), Costa Rica y El Salvador, ambos con 13, y Uruguay con 10, tal como se mencionaba.

La comparación también evidencia que un menor número de entidades no constituye una particularidad paraguaya. Al sumar, el total pasó de 551 entidades en 2013 a 533 en 2020, 524 en 2025 y al primer trimestre de este año, 526 entidades. Esto implica una reducción de 27 bancos entre el primer y el último año de la serie. La trayectoria refleja que varios sistemas bancarios regionales operan actualmente con menos jugadores que una década atrás.

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Otros mercados, en cambio, ampliaron su número de entidades. Colombia pasó de 24 bancos en 2013 a 25 en 2020 y 30 en 2025, mientras Perú aumentó de 16 a 19. Guatemala pasó de 18 a 19 y México añadió cuatro entidades durante el período.

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En ese escenario, Paraguay sobresale, principalmente, por la estabilidad de su estructura bancaria. Los 16 bancos registrados en 2025 representan un retorno al mismo nivel observado en 2013, luego del incremento temporal a 17 entidades en 2020.

Mientras algunos países experimentaron una expansión y otros atravesaron reducciones importantes, el mercado paraguayo mantuvo prácticamente inalterada la cantidad de participantes durante más de una década.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones