Inflación cero en febrero según BCP: ¿cómo están los precios y ventas en el Mercado 4?

El último reporte del Banco Central del Paraguay señala que la inflación de febrero fue del 0%, resultado de variaciones mixtas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC): mientras algunos rubros como productos escolares y servicios subieron, otros como alimentos y combustibles registraron bajas.

En el Mercado 4, uno de los principales centros de abastecimiento de la capital, trabajadores del sector confirmaron que varios productos se mantienen en precio. Algunos resaltaron que las ventas han disminuido y los consumidores priorizan alimentos básicos, mientras que otros señalaron que “siempre se salva porque la gente tiene que comer”.

Menos asado y más cortes económicos

En el sector de carnicería, los comerciantes indicaron que los cortes tradicionales para el asado del fin de semana se venden menos.

Contaron que aunque la costilla registró un menor costo, no es el corte más demandado. En cambio, los clientes optan por cortes para el consumo diario, como carnaza o milanesa, cuyos precios se mantienen estables.

El vacío también conserva su precio, pero el nivel de venta sigue bajo. En contraste, el puchero se vende más, lo que refleja una preferencia por preparaciones más económicas para la mesa familiar.

Verduras con subas y bajas

En el sector frutihortícola, los comerciantes señalaron que algunos productos registraron variaciones recientes.

La piña fue una de las frutas que más subieron, principalmente por la escasez tras el fin de la temporada. No obstante, destacaron que actualmente están llegando cítricos y otras frutas de estación, lo que mantiene la oferta en el mercado.

Entre las verduras, el verdeo y la zanahoria registraron aumentos, mientras que locote y tomate mostraron una baja.

En el caso del tomate, los vendedores indicaron que el precio cayó de unos 20.000 a cerca de 10.000 guaraníes, en parte por el ingreso de tomates provenientes de Argentina tras la apertura de la frontera.