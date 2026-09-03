PGN 2027: Gobierno prevé inflación de 3,5% y presión tributaria de 11,2%

El Gobierno Nacional presentó, este martes, al Congreso el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2027 (PGN 2027). De acuerdo con el documento firmado por el Presidente de la República Santiago Peña y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, la economía paraguaya consolidará un escenario de expansión.

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Presión tributaria seguirá en 11,2% del PIB

El proyecto de PGN 2027 asciende a G. 166,3 billones (US$ 25.754,4 millones), según el mensaje remitido al Congreso. En el ámbito cambiario, el escenario presupuestario contempla un tipo de cambio de referencia de G. 6.458 por dólar estadounidense para el 2027, aunque en la actualidad el tipo de cambio está por debajo de los G. 6.000.

De acuerdo al documento para el ejercicio fiscal 2027, la estimación oficial proyecta una ligera desaceleración de la tasa de crecimiento al 4,2%. En términos monetarios, el PIB nominal ascenderá a G. 433,0 billones en 2027 (cerca de US$ 67.062,8 millones) (frente a los G. 401,3 billones estimados para 2026 y G. 371,8 billones en 2025). Así también proyecta una inflación de 3,5% para 2027 y una recaudación tributaria 8,6% mayor que la prevista para el cierre de 2026. Aun así, calcula que la presión tributaria seguirá en 11,2% del PIB.

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Inflación prevista para Paraguay en 2027

Según el proyecto del PGN 2027, el Gobierno calcula que los precios subirán 3,5% en 2027. La estimación supera el 3,3% previsto para 2026 y está alineada con la meta del Banco Central del Paraguay (BCP).

El presupuesto también parte de una expectativa de crecimiento económico de 4,2% para 2027. El PIB nominal pasaría de G. 401,3 billones en 2026 a G. 433,0 billones en 2027, según el documento oficial.

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Recaudación tributaria crecerá 8,6% en 2027

El proyecto de PGN 2027 estima que la recaudación de impuestos crecerá 8,6% frente a la proyección de cierre de 2026. En el documento, el Gobierno aclara que esta estimación no contempla cambios en el sistema tributario ni nuevas leyes con efectos relevantes sobre los ingresos.

La mayor recaudación, por tanto, se apoya en el crecimiento esperado de la economía, el consumo, la inversión, la inflación y otros factores que afectan la actividad económica.

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Presión tributaria seguirá en 11,2% del PIB

El Poder Ejecutivo mediante este informe remitido al Congreso también estima que, pese al aumento previsto de la recaudación, la presión tributaria se mantendría en torno al 11,2% del PIB.

La presión tributaria muestra cuánto recauda el Estado en impuestos en relación con el tamaño de la economía. Si la economía crece y la recaudación aumenta a un ritmo similar, el porcentaje puede mantenerse estable. El dato marca una diferencia entre recaudar más dinero y cobrar una mayor proporción de impuestos sobre la economía. Para 2027, el Gobierno espera lo primero, pero no lo segundo.

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