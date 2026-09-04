Ministerio de Trabajo no recibe aún la notificación de Sinamed sobre huelga de médicos

Ayer, en una asamblea, el Sinamed desestimó en forma categórica la propuesta oficial de ajuste salarial y pago por feriados de los médicos. Los profesionales tildaron de “insuficiente” el planteamiento, por lo que adelantaron que una nueva huelga es un hecho y está prevista para los próximos 21 y 22 de septiembre, lunes y martes.

En horas de la tarde de este viernes, el viceministro César Segovia aclaró que aún no han recibido la comunicación oficial de los médicos sobre la huelga, pero estimó que se presentaría entre lunes y martes dentro del plazo legal.

Asimismo, detalló que una vez que se reciba el documento, se convocaría de forma casi inmediata una reunión tripartita entre el Ministerio de Salud como patronal, el sindicato de médicos y el Ministerio de Trabajo.

“Queremos convocar las partes casi inmediatamente; casi al día siguiente ya vamos a convocar tanto a Salud como patronal y al Sinamed”, precisó.

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La crisis en Salud Pública

De momento, una profunda crisis sacude al sistema de Salud Pública en nuestro país. Un total de 270 médicos presentaron formalmente sus renunciasa través de la mesa de entrada del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), que tiene como titular a María Teresa Barán, en protesta por reclamos salariales y exigiendo la desprecarización laboral que afecta al sector sanitario nacional.

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Tras una huelga que se extendió por una semana, ahora el personal de blanco confirma nuevamente la intención de volver a realizar la misma medida de fuerza ya que hasta ahora el Gobierno no logra un acuerdo con el sector.

En medio de esto, la Organización de Trabajadores de la Educación – Auténtica (OTEP-A) analiza acoplarse a las movilizaciones y al eventual paro convocado por el gremio médico. Los educadores, que reclaman un reajuste salarial del 8%, denuncian un recorte de 41 millones de dólares en el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, lo que dejaría algunos programas sin financiamiento.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, dijo que o el Poder Ejecutivo o el gremio médico debe ceder en el proceso de diálogo que se realiza en el marco del reclamo del reajuste de salario que exigen los trabajadores de la salud. Pidió tiempo al gremio médico y no descartó recortar o redireccionar gastos del Presupuesto General de Gastos de la Nación que se estudiaría en el Senado.

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