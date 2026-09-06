PGN 2027: Ceder a los reclamos de médicos puede “convertir una excepción en regla”, advierte MEF

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Óscar Lovera salió al paso de las críticas y reclamos de aumento salarial del sector médico, advirtiendo que esto se da justamente en un año, que lo calificó como “no normal” por el periodo de elecciones en puerta. Dijo que ceder a estos reclamos podría convertir “la excepción en regla”, lo que podría abrir un grifo sin control, para otros entes también puedan sumarse a estos reclamos.

El sector de salud pública liderado por gremios de médicos exige un reajuste salarial del 76% sobre sus remuneraciones actuales.

De hecho, que otro de los grupos que ya viene presionando es el sector docente que exige un aumento del 8%, incluso con amenaza de nuevas movilizaciones y paro de clases.

En entrevista a la 1020 AM, el ministro de Economía Óscar Lovera indicó que este tipo de reclamo no es algo aislado y nada nuevo, ya que, de acuerdo con la secuencia histórica, casi siempre el tercer año de todo gobierno es el más complejo debido a las presiones que se intensifican sobre todo por el periodo eleccionario.

En esta ocasión no es la excepción, puesto que estamos a un mes de los comicios municipales, luego en el 2027 serán las elecciones internas partidarias para definir las candidaturas a la presidencia de la República, de cara a las elecciones generales para el 2028.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Estado sigue sufriendo por aumento del 30% del gasto salarial en 2012

La presión del tercer año de Gobierno

Como ejemplo recordó que en el 2012 (durante el gobierno de Fernando Lugo), debido a las presiones y en medio de procesos electorales (similar al actual), se aprobaron incrementos salariales generales del 30% que han generado un daño enorme a las finanzas públicas, y que justamente fue el año en que nuevamente entramos en déficit fiscal, tras sucesivos periodos de superávit. En ese año (2012), los salarios pasaron de absorber el 46,1% del gasto de la recaudación a un 86% de toda la recaudación impositiva, actualmente la relación de pago de remuneraciones de la Administración Central con los impuestos recaudados ronda el 63%.

Según el ministro, ese incremento tuvo un impacto permanente de US$ 800 millones. “Significó US$ 800 millones de impacto financiero, y no para un año, fue un gasto permanente”, señaló.

Además, que el efecto se sintió en el PIB y en las cuentas del Estado, que pasaron de superávit a déficit.

Propuesta de escalafón para el sector médico

El ministro de Economía explicó que el Gobierno propuso usar US$ 34 millones ahorrados en licitaciones para financiar el escalafón propuesto para el sector médico como una alternativa, pero que es rechazado por el sector.

Ante la crisis histórica que enfrenta el gobierno con el gremio médico dependientes de la red de atención del MSP, desde el gobierno, la ministra de Salud, María Teresa Barán, propuso un escalafón para dar aumentos basándose en la “meritocracia” por especialidad y antigüedad.

La propuesta para el sector médico establece reajustes de hasta G. 19,1 millones según la antigüedad, carga horaria y cantidad de vínculos.

Según afirman desde el gobierno, el planteamiento busca estructurar una carrera sanitaria que contemple reajustes salariales graduales.

El plan impulsado por el Poder Ejecutivo contempla un paquete financiero de gran impacto fiscal, estimado en unos US$ 60 millones para su financiamiento.

Según sostienen las autoridades, este esquema representa una solución viable ante la imposibilidad de aplicar un incremento directo e inmediato del 76 % solicitado inicialmente por los sindicatos de salud.

Lea más: Plataforma muestra cuánto ganarían los médicos con el plan del Gobierno

“Entiendo y valoro la función del médico, pero no es menos la función de un administrador público que administra los recursos de todo un país de todos los ciudadanos que aportamos y este tipo de cosas genera una insatisfacción en el funcionario público de otras áreas que están en la misma situación, remarcó.

Lovera también detalló la deuda de Salud con proveedores: US$ 1.050 millones en total, de los cuales US$ 850 millones corresponden al sector farmacéutico. Para saldarla, se contempla una nueva autorización de endeudamiento en el Presupuesto 2027.

Lea más: PGN 2027: Estas son las principales cifras del Presupuesto, las deudas y aumentos previstos

Propuesta del PGN 2027 con incremento de 11,2%

El PGN para el año 2027 asciende a G. 166,3 billones, unos US$ 25.751 millones al tipo de cambio estimado en G. 6.458 y con un incremento del 11,2% respecto al plan vigente. Según el detalle del MEF, del incremento previsto para este año, el 76% es para el Poder Ejecutivo, unos US$ 1.900 millones más, donde la cartera de Salud llevaría unos US$ 1.200 millones, principalmente para cubrir las deudas de salud (78%) y el restante para insumos y medicamentos.

El PGN prevé un endeudamiento de US$ 2.100 millones para calzar el presupuesto y un déficit fiscal estimado en 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), que rondaría los US$ 2.615 millones.