Plataforma muestra cuánto ganarían los médicos con el plan del Gobierno

Ante la crisis histórica que enfrenta el gobierno con el gremio médico dependientes de la red de atención del MSP, desde el gobierno, la ministra de Salud, María Teresa Barán, propuso un escalafón para dar aumentos basándose en la “meritocracia” por especialidad y antigüedad.

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), principal organización que articula a los profesionales de la salud, rechaza esta propuesta y expresaron que se mantienen firmes en su exigencia de reajuste salarial que no tienen desde el 2012. Sin embargo, desde el MSP hoy dieron a conocer una página web con la que se puede calcular cuanto pasarían a ganar los médicos con el escalafón propuesto.

La propuesta para el sector médico establece reajustes de hasta G. 19,1 millones según la antigüedad, carga horaria y cantidad de vínculos.

Según afirman desde el gobierno, el planteamiento busca estructurar una carrera sanitaria que contemple reajustes salariales graduales. Para acceder a la aplicación web que calcula estos montos, se puede ingresar a https://www.mspbs.gov.py/calculadora-escalafon-medico.php

Lea más: Médicos critican altos sueldos de jefes de Salud

¿Cuánto puede ganar un médico con la propuesta del gobierno?

Las autoridades del Gobierno, encabezadas por la cartera sanitaria y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicaron que los aumentos planteados oscilan entre G. 500.000 y G. 4.000.000 adicionales por profesional, dependiendo del segmento en el que se encuentren ubicados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El plan impulsado por el Poder Ejecutivo contempla un paquete financiero de gran impacto fiscal, estimado en unos US$ 60 millones para su financiamiento.

Según sostienen las autoridades, este esquema representa una solución viable ante la imposibilidad de aplicar un incremento directo e inmediato del 76 % solicitado inicialmente por los sindicatos de salud.

Destacaron que esta matriz salarial apunta a la desprecarización del personal y a dar previsibilidad a las remuneraciones dentro de la red pública de atención médica, además de considerar que al aplicar esta medida, miles de profesionales contratados e intitularizados pasarán a regirse por tablas remunerativas unificadas en todo el territorio nacional.

Lea más: Crisis sanitaria: médicos proponen una nueva huelga y advierten que renunciantes son irreemplazables

La formula que plantea el gobierno para los médicos

El primer nivel está estipulado para los médicos que tienen un solo vínculo con una carga de 12 horas semanales, la propuesta del Ministerio establece un salario base inicial de G. 5.400.000 para aquellos profesionales que cuentan con entre 0 y 5 años de antigüedad.

A partir de allí, el haber mensual aumenta progresivamente: quienes tengan de 6 a 10 años percibirán G. 5.900.000; entre 11 y 15 años alcanzarán G. 6.400.000; de 16 a 20 años subirán a G. 6.900.000; y los médicos con más de 21 años de servicio llegarán a los G. 7.400.000 mensuales.

Para los médicos que abarcan hasta dos vínculos de hasta 24 horas semanales de trabajo, los montos se incrementan significativamente.

La escala prevé que aquellos con hasta 5 años de servicio cobren G. 10.800.000, escala que escala a G. 11.700.000 para el rango de 6 a 10 años, G. 12.600.000 para el grupo de 11 a 15 años, G. 13.500.000 para quienes tengan de 16 a 20 años y un techo de G. 14.400.000 para los profesionales con más de dos décadas en la institución.

Lea más: Crisis sanitaria: médicos proponen una nueva huelga y advierten que renunciantes son irreemplazables

El nivel tope de la propuesta salarial corresponde a aquellos profesionales que cumplan con hasta tres vínculos laborales con 36 horas semanales asignadas, los cuales ya serían una minoría en el sector.

Para esta categoría, los sueldos irán desde G. 15.768.000 en el primer quinquenio de servicio, pasando por G. 16.600.000 (de 6 a 10 años) y G. 17.400.000 (de 11 a 15 años), hasta llegar a G. 18.200.000 para el tramo de 16 a 20 años y fijar un máximo de G. 19.100.000 para los médicos con más de 21 años de trayectoria.