PGN 2027: Titular del MEF defiende proyección del tipo de cambio y revisión de exenciones tributarias

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso el foco en el ordenamiento de las obligaciones pendientes, la estabilidad del sistema de salud y la previsión frente a la volatilidad cambiaria durante la primera reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

El ministro Óscar Lovera asistió a la sesión constitutiva del equipo legislativo y señaló que la cartera está dispuesta a proporcionar las explicaciones técnicas que requieran diputados y senadores sobre los montos incluidos en la propuesta. Según las declaraciones del titular del MEF durante el encuentro, el proyecto es resultado de una revisión interna de los gastos del Poder Ejecutivo y busca reflejar sus prioridades para el próximo ejercicio fiscal.

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Deudas y salud, entre las prioridades fiscales

En conferencia de prensa al término de la reunión, Lovera indicó que las conversaciones iniciales con los legisladores abordaron los principales componentes del presupuesto, especialmente el tratamiento de deudas vinculadas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y al Ministerio de Salud Pública.

La previsión oficial para 2027 contempla, según explicó, una orientación hacia el ordenamiento de la gestión pública y la estabilización, con especial atención a Salud.

Esa explicación será parte del debate legislativo. Aunque el Ejecutivo ya presentó su iniciativa, Lovera reconoció que la Comisión Bicameral, y posteriormente ambas cámaras del Congreso, podrán requerir aclaraciones sobre cada partida programada.

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“Estamos a disposición para responder todas las consultas” sobre la justificación de los montos, planteó el ministro, al defender el proceso de evaluación realizado dentro del Ejecutivo antes de remitir el proyecto.

Proyección del tipo de cambio

Uno de los puntos técnicos expuestos por Economía fue el criterio utilizado para reflejar el tipo de cambio dentro de la programación presupuestaria. Lovera aclaró ante la consulta de la prensa, que el PGN está expresado en guaraníes, pero que la cotización considerada responde a la necesidad de cubrir gastos y compromisos fijados en dólares. Al respecto, el tipo de cambio proyectado por el MEF es de G. 6.458 para el 2027.

El objetivo, explicó, es disponer de un margen que evite que el presupuesto quede por debajo de las necesidades financieras si la moneda estadounidense aumenta más de lo previsto. En ese escenario, una estimación cambiaria con margen permitiría administrar los pagos comprometidos en divisas sin desfinanciar las partidas correspondientes.

En cambio, si el dólar mantuviera una tendencia descendente, el efecto no complicaría el lado del gasto, de acuerdo con el ministro. Sin embargo, podría afectar las proyecciones de ingresos, que no fueron calculadas exclusivamente a partir del tipo de cambio final consignado en el proyecto.

Lovera sostuvo que las estimaciones de recaudación se elaboraron de manera conjunta con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), tomando en cuenta otros indicadores económicos además de la evolución cambiaria.

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Debate sobre aumentos y destino de los recursos

Consultado sobre un eventual incremento del presupuesto durante el tratamiento parlamentario, Lovera consideró que se trata de una cuestión sujeta a expectativas y demandas sectoriales. El PGN 2027 fue presupuestado en G. 166,3 billones (US$ 25.754 millones), 11,2% más que el presupuesto vigente.

No obstante, planteó que cualquier ampliación debe discutir no solo cuánto se pretende aumentar, sino también qué se financiará con esos recursos. El ministro subrayó que determinadas erogaciones solo pueden cubrirse con recursos del Tesoro, es decir, con ingresos tributarios.

En ese contexto, recordó que el Estado se encuentra en un proceso de cancelación de deudas, pero advirtió que las reasignaciones presupuestarias deben evaluarse según sus objetivos y su fuente de financiamiento. La distinción es relevante porque no todos los gastos pueden sostenerse con endeudamiento u otras fuentes extraordinarias.

Exenciones tributarias bajo revisión

El MEF también trabaja con la DNIT en la cuantificación y revisión del denominado gasto tributario: el costo fiscal derivado de exenciones, regímenes especiales y deducciones impositivas.

Lovera señaló que el análisis busca identificar cuáles de esos beneficios mantienen una justificación vigente. Muchas de las medidas fueron aprobadas en años anteriores con objetivos específicos, por lo que la revisión apunta a determinar si las condiciones que motivaron su creación persisten.

Si esas razones ya no están vigentes, sostuvo, correspondería introducir ajustes.

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Subsidio al transporte y fideicomiso

Otro componente mencionado por el titular de Economía fue el gasto destinado a subsidios al transporte público. El Gobierno prevé vincular esa política con el proceso de reforma del sistema de transporte y con la constitución de un fideicomiso.

Según Lovera, el propósito es dotar de mayor previsibilidad al financiamiento del sector. Para ello, el Ejecutivo evalúa el uso del endeudamiento como mecanismo de respaldo, aunque la constitución del fideicomiso aparece como un paso pendiente dentro de la implementación de la reforma.

La Comisión Bicameral de Presupuesto deberá ahora analizar el proyecto presentado por el Ejecutivo, revisar las previsiones de gasto e ingresos y definir las modificaciones que eventualmente serán sometidas al tratamiento de la Cámara de Diputados y del Senado.