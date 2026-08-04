MEF descarta nuevos impuestos y anuncia revisión de exoneraciones para fortalecer la recaudación

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apuesta a revisar las exoneraciones tributarias vigentes, ampliar la base de contribuyentes mediante la formalización y optimizar el gasto público durante la elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, explicó el ministro del MEF, Óscar Lovera.

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“Hay que sacarle el jugo a la estructura tributaria vigente”

“El Gobierno no aumentará impuestos para enfrentar el deterioro de las cuentas fiscales”, dijo este martes en conferencia de prensa.

En esa línea, el titular del MEF rechazó que el camino para mejorar los ingresos fiscales pase por elevar la carga tributaria. “Tenemos que sacarle el jugo a la estructura tributaria vigente”, refirió.

Explicó que una de las prioridades será revisar las exoneraciones y beneficios fiscales existentes para determinar cuáles siguen justificándose y cuáles podrían modificarse.

Entre los incentivos actualmente bajo análisis mencionó la exoneración vigente para los vehículos eléctricos.

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La informalidad será otro objetivo

Lovera sostuvo que una parte importante de la economía todavía opera fuera del sistema tributario y que el Estado debe incorporar nuevas tecnologías para ampliar la formalización. “Hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial. No hay necesidad de que una persona esté entrando a un comercio para hacer controles”, indicó.

Agregó que la formalización permitirá a pequeños comerciantes acceder al sistema financiero y dejar de depender de créditos informales. “Muchas personas pagan hasta el 50% a un usurero para poder trabajar. Si se registran como contribuyentes tendrán acceso a créditos mucho más blandos”, expresó.

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Presupuesto 2027 será revisado programa por programa

El ministro confirmó que el MEF ya trabaja en la consolidación del Presupuesto General de la Nación 2027, cuyo plazo constitucional de presentación vence el 1 de septiembre. Indicó que cada institución deberá justificar los recursos adicionales que solicite.

“No queremos recortar por recortar. Queremos optimizar el proceso y revisar si los programas que existen hace muchos años siguen cumpliendo los objetivos para los que fueron creados”, explicó.

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Ajustes salariales solo por inflación o salario mínimo

Respecto a las reivindicaciones salariales de distintos sectores del Estado, Lovera señaló que actualmente solo están previstos los ajustes establecidos por leyes vigentes. “Cualquier otro ajuste salarial no está previsto actualmente”, afirmó.

El ministro añadió que el Gobierno también continúa implementando de forma gradual la Ley del Servicio Civil y que la optimización del gasto público forma parte de la estrategia para mejorar la sostenibilidad fiscal sin aumentar impuestos.

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