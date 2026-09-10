Ocho frigoríficos paraguayos ya pueden exportar carne bovina a Turquía

Turquía habilitó ocho frigoríficos paraguayos para la exportación de carne bovina, luego de un proceso de evaluación del sistema sanitario y de inspección oficial de Paraguay. La apertura se da tras varios meses de gestiones y auditorías técnicas realizadas por autoridades de ese país.

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó este jueves que recibió la comunicación oficial sobre la habilitación, emitida por el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de la República de Turquía.

Los establecimientos habilitados son Frigorífico Frigomerc S.A. N.° 2, Matadero Frigorífico San Antonio N.° 3, Frigorífico Guaraní S.A.C.I. N.° 7, Frigorífico Frigochaco N.° 10, Frigorífico Los Lazos N.° 12, Frigorífico Victoria N.° 14, Frigorífico Belén N.° 23 y Frigorífico Concepción S.A. N.° 38.

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Un proceso que duro años

La habilitación es resultado de un proceso que se realizó a inicio de años con la evaluación del sistema sanitario y productivo paraguayo por parte de una misión técnica de Turquía, a comienzos de este año.

En esa oportunidad, los técnicos visitaron establecimientos ganaderos, frigoríficos habilitados para la exportación, regiones sanitarias y oficinas de la Fundación de Servicios de Salud Animal (Fundassa), entre otros puntos.

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Posteriormente, en junio, el Senacsa informó que el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Turquía había comunicado oficialmente la aprobación de Paraguay como “país elegible” para la exportación de carne bovina y bovinos en pie hacia ese mercado.

Como parte del proceso de habilitación sanitaria, en agosto autoridades turcas realizaron auditorías a frigoríficos paraguayos. Durante la misión evaluaron el sistema de control sanitario, la trazabilidad y las condiciones de inocuidad de los establecimientos.

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El volumen de compra de Turquía

Además de la habilitación de las ocho plantas, la comunicación recibida por el Senacsa incluye un interés comercial concreto.

En esa línea, la Dirección General de la Junta de Carne y Leche de Türkiye (Et ve Süt Kurumu – ESK), institución pública vinculada al Ministerio de Agricultura y Silvicultura de ese país, manifestó su interés de importar un volumen inicial de 300 toneladas métricas de carne bovina deshuesada en una primera etapa.

Después, el volumen podrá variar, de acuerdo con las condiciones del mercado.