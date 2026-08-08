Transporte público: ¿cuáles son los transbordos más utilizados y cuánto se puede ahorrar?

El sistema de integración tarifaria permite combinar líneas de transporte público dentro de una ventana de 120 minutos, mediante beneficios como transbordos gratuitos y descuentos en el pasaje.

Desde su implementación en diciembre de 2025, más de 350.000 usuarios realizaron 1.356.485 transbordos, lo que generó un ahorro acumulado de G. 4.086.729.439, de acuerdo con los datos proporcionados por el Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Los datos acumulados hasta julio permiten identificar cuáles son las líneas y combinaciones de transbordo más utilizadas por los pasajeros. La mayor cantidad de validaciones corresponde a las conexiones entre las líneas 12, 29 y 43 de Magno SA, con 407.149.

Le siguen los transbordos que involucran a la línea 38 de Mariscal López SRL, con 172.853 validaciones; las líneas 48, 51 y 85 de San Isidro SRL, con 127.220; las líneas 11 y 203 de Grupo Bene SA, con 90.349; la línea 44 de Ximex SA, con 87.905; y las líneas 56, 50 y 128 de La Sanlorenzana SRL, con 59.964.

Lea más: Transporte público: conozca el esquema de transbordo vigente y cómo funciona

También registran una importante utilización las conexiones entre servicios de distintas empresas. Los transbordos desde líneas convencionales hacia los buses eléctricos E1, E2 y E3 del Consorcio Arapoti acumulan más de 53.000 validaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, las combinaciones entre las líneas 27 y 165 de Ñandutí SA y la línea 454 de 3 de Febrero SA superan las 47.000 validaciones. Asimismo, los transbordos entre las líneas 27 y 165 de Ñandutí SA y las líneas 45, 50 y 56 de La Sanlorenzana SA ya superan las 68.000.

Transporte público: El ahorro que genera la integración tarifaria

De acuerdo con los datos oficiales, el uso del sistema también se tradujo en un crecimiento sostenido del ahorro para los pasajeros. El beneficio pasó de G. 225.642.100 en diciembre de 2025 a G. 384.944.250 en enero, G. 390.553.950 en febrero, G. 441.796.175 en marzo, G. 480.530.950 en abril,G. 577.983.689 en mayo, G. 671.352.487 en junio y G. 844.588.684 en julio de 2026.

De esta manera, el ahorro acumulado entre diciembre de 2025 y julio de 2026 asciende a los G. 4.086.729.439.

El beneficio puede reducir hasta un 66,7% el costo de un trayecto para los pasajeros que necesitan combinar líneas para llegar a destino.

Por ejemplo, un usuario que necesita utilizar tres buses puede gastar G. 10.200 por trayecto si abona individualmente los tres pasajes. Con la integración tarifaria, en cambio, el costo puede reducirse a G. 3.400, al contemplarse hasta dos transbordos gratuitos. Esto representa un ahorro de G. 6.800 por viaje.

En un recorrido de ida y vuelta, el gasto diario pasaría de G. 20.400 sin integración a G. 6.800 con el beneficio, lo que supone un ahorro de G. 13.600 por día.

Lea más: Pasajeros de buses eléctricos ya pueden combinar sus viajes con transbordo: ¿Cómo funciona?

Si se consideran 22 días laborales, un pasajero que aprovecha el máximo beneficio podría ahorrar aproximadamente G. 300.000 al mes de acuerdo con los datos del VMT.

¿Qué líneas permiten realizar transbordos?

Las combinaciones habilitadas contemplan transbordos intraempresa, cuando el pasajero combina líneas de un mismo operador, e interempresa, cuando conecta servicios de diferentes empresas.

Actualmente, las combinaciones habilitadas son:

Capiatá SRL: líneas 53, 58 y 128.

Mariscal López SRL: línea 38.

San Isidro SRL: líneas 48, 51 y 85.

Magno SA: líneas 12, 29 y 43.

Grupo Bene SA: líneas 11 y 203.

Ñandutí SA: líneas 27 y 165.

Magno SA (líneas 12, 29 y 43) y San Isidro SRL (líneas 48, 51 y 85).

Ñandutí SA (líneas 27 y 165) y 3 de Febrero SA (línea 454).

Transporte y Turismo Lambaré SA (líneas 23, 24 y 33) y La Sanlorenzana SA (líneas 45, 50 y 56).

Ñandutí SA (líneas 27 y 165) y La Sanlorenzana SA (líneas 45, 50 y 56).

Ximex SA (línea 44) y Aldana SA (líneas 10, 21 y 96).

Buses eléctricos E1, E2 y E3, con 39 líneas habilitadas del transporte público, además de las conexiones disponibles dentro de la propia red de buses eléctricos.

El sistema permite realizar conexiones entre Asunción y ciudades como San Lorenzo, Luque, Capiatá, Itauguá, Lambaré, Limpio, Areguá, Ypané, Guarambaré, Itá y Mariano Roque Alonso, dentro de una ventana de 120 minutos.

Lea más: MOPC incorpora 90 nuevos buses al sistema de transporte

De esta manera, los usuarios disponen de más alternativas para completar sus recorridos y reducir el gasto destinado diariamente al transporte público.

La integración tarifaria constituye uno de los pilares de la reforma del transporte público impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte (VMT), con el objetivo de avanzar hacia una red de movilidad más conectada y eficiente.