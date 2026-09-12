PGN 2027: ¿Cuánto gastará el IPS en sueldos?

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 presentado recientemente al Congreso asciende a G. 166.322.078.980.116 (unos US$ 25.754 millones según el tipo de cambio proyectado para el próximo año), monto que representa un aumento del 11,2% con respecto al presupuesto total aprobado para 2026, de G. 149,6 billones.

En ese sentido, el tipo de cambio presupuestado para 2027 es de G. 6.458, muy por encima de la cotización actual, en torno a G. 6.000 (aunque menor a los G. 7.881 que se había presupuestado para el PGN 2026).

El proyecto de Presupuesto 2027 del Instituto de Previsión Social (IPS) contempla G. 970.423 millones para el Objeto de Gasto 111, correspondiente a Sueldos. Frente a los G. 962.460 millones previstos para 2026, el aumento alcanza G. 7.963 millones, equivalente a 0,83%.

De acuerdo con una revisión documental de ABC, la comparación surge exclusivamente de los documentos presupuestarios del IPS correspondientes a los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

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Presupuesto 2027 del IPS: cuánto aumentan los sueldos

Según se observa, para el ejercicio fiscal 2027, el anexo del proyecto de Presupuesto identifica de forma expresa al Objeto 111 como “Sueldos” y fija una asignación anual de G. 970.423 millones. El monto representa un incremento de G. 7.963 millones frente al presupuesto previsto para 2026. En términos porcentuales, la suba es de 0,83%. Esto significa que, por cada G. 100 presupuestados para sueldos en 2026, el proyecto para el próximo año suma alrededor de G. 0,83.

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Sueldos del IPS: cuánto se presupuestó para 2026

En el documento del ejercicio fiscal 2026, el gasto en Sueldos aparece distribuido entre dos áreas del Programa Central.

La Gestión Administrativa Institucional tiene una asignación de G. 161.851 millones bajo el Objeto 111. El documento identifica esa partida como “Sueldos”. A su vez, los Servicios de Prestaciones Sanitarias tienen presupuestados G. 800.608 millones para el mismo objeto de gasto. La suma de ambas partidas arroja G. 962.460 millones para Sueldos en 2026.

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Sueldos del IPS: diferencia entre 2026 y 2027

La comparación muestra una variación moderada entre ambos ejercicios fiscales. El presupuesto pasa de G. 962.460 millones en 2026 a G. 970.423 millones en 2027. La diferencia es de G. 7.963 millones. Por lo tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 plantea un gasto salarial superior al contemplado para 2026, aunque la variación queda por debajo del 1%.