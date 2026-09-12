Puertos privados crecieron, pero faltan dragado permanente y mejores accesos

El desarrollo de la infraestructura portuaria paraguaya en las últimas dos décadas a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná estuvo impulsado principalmente por inversiones privadas y, actualmente, la mayor parte de las cargas del país opera a través de puertos privados, indicó el Ing. Francisco Griñó Guillén, miembro de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco).

Sin embargo, resaltó que esta expansión requiere obras públicas que garanticen el movimiento de las mercaderías por agua y su conexión con la red terrestre.

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Falta acompañamiento del Estado

“Falta que el Estado acompañe más la inversión. Necesariamente tiene que ser partícipe y darle el apoyo que necesitan las terminales portuarias, con caminos y dragados”, afirmó.

El ingeniero, con experiencia en la construcción y administración de puertos, explicó que las condiciones de navegación y los accesos terrestres forman parte de una misma cadena logística.

“En el caso del río, es la autopista más importante del Paraguay. El 80% o 90% de la carga del país, de importación y exportación, pasa por los ríos”, expresó.

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Dragado continuo para asegurar navegación

Griñó señaló que uno de los principales desafíos es garantizar la continuidad del dragado. El ingeniero mencionó que actualmente existen tres contratos para realizar estos trabajos, pero sostuvo que el mantenimiento de los canales debe responder a una planificación permanente.

“Hay que hacer un programa de dragado y hay que cumplir ese programa de dragado. Si hay un inconveniente, no se puede solucionar en cuestión de días. A veces lleva meses”, explicó.

A su criterio, esperar una bajante pronunciada para iniciar los trabajos reduce la capacidad de respuesta y expone al comercio exterior a retrasos que podrían evitarse mediante intervenciones anticipadas.

El río Paraná: aguas compartidas con Argentina

La navegación también depende del mantenimiento de los tramos del río Paraná que se encuentran bajo jurisdicción argentina. En ese sentido, Griñó planteó la necesidad de mejorar la coordinación sobre las aguas compartidas para que el país vecino realice las tareas correspondientes en su territorio.

El empresario señaló que las dificultades de paso afectan el cumplimiento de los plazos asumidos con los compradores y pueden debilitar la confianza en el comercio paraguayo. Recordó que la disminución del nivel de los ríos en los últimos años de sequía extrema obligó a navegar hasta con alrededor de 70 centímetros menos de calado, lo que limitó la cantidad de productos que podían transportarse en cada viaje.

Caminos para llegar a los puertos

Por otro lado, el traslado de las cargas desde las zonas productivas hasta las terminales depende casi totalmente de la red vial, tanto rutas como caminos vecinales, por lo que también en este ámbito falta inversión, según explicó el profesional. “Nosotros no tenemos ferrocarril y eso hace que el transporte que alimenta a los puertos sea terrestre”.

Indicó que esta dependencia aumenta la presión sobre las rutas y exige caminos capaces de soportar un tránsito intenso de camiones durante todo el año.

Profesionales serán destacados en la Gala de la Construcción

El Ing. Francisco Griñó Guillén es uno de los profesionales que serán destacados en la Gala de la Construcción, este 17 de setiembre, por su trayectoria gremial e influencia positiva dentro de esta industria. El evento será en el salón de convenciones del Banco Central.

Griñó ingresó en la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) en el año 1992. Ocupó los cargos de miembro suplente, titular, secretario, vicepresidente y presidente durante dos periodos (2002-2003 y 2003-2004).

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Otros profesionales reconocidos serán el Prof. Arq. José Insfrán,la Arq. Petrona Zarza Vda. de Ruggero, Enrique Collar y el Arq. Gerardo Gonzalez.

La nómina sigue con el Ingeniero Reinaldo Delgado, el ceramista Ramón Rojas, los ingenieros Raul Constantino, Cesar Ozuna, el Arq. Felix Toranzos, entre otros profesionales.