Precio de combustibles: Petropar puede seguir aguantando, pero ¿hasta cuándo?

La escalada de los precios internacionales del petróleo y sus derivados vuelve a poner presión sobre el mercado paraguayo de combustibles.

Sin embargo, Petróleos Paraguayos (Petropar), por ahora, no aplicará un nuevo incremento de sus precios y sostiene que el denominado efecto inventario permite amortiguar el impacto de las cotizaciones actuales.

El presidente de la petrolera pública, William Wilka, explicó a ABC que el escenario internacional se encuentra en niveles particularmente elevados y que todavía no se observa una señal clara de retroceso.

“Está realmente muy complicado porque estamos en picos máximos no vistos antes y no muestra un comportamiento a la baja. Sigue la incertidumbre a nivel internacional”, manifestó.

El titular de Petropar señaló que están revisando permanentemente las cotizaciones, las reposiciones, el volumen disponible en los tanques y el comportamiento de las ventas para determinar cuándo será necesario ajustar los precios.

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“Nosotros estamos analizando y revisando de acuerdo a nuestras reposiciones, stock y ventas. Veremos en las semanas; la idea es estirar todo lo que se pueda”, afirmó.

Precios de combustibles: reposición supera los G. 8.500 por litro

Wilka detalló que la cotización internacional del diésel alcanzó en septiembre aproximadamente US$ 1.230 por metro cúbico, frente a los US$ 610 por metro cúbico de febrero, antes de la escalada de la guerra en Medio Oriente.

Esto representa un incremento del 102% en la cotización internacional, equivalente, según la referencia proporcionada por el titular de Petropar, a unos G. 3.653 por litro, sin considerar otros componentes del precio final.

Con los valores actuales, el costo de traer el producto hasta Paraguay se ubica aproximadamente en G. 8.510 por litro.

La diferencia entre ese costo y los precios que actualmente cobra la estatal se explica, según Wilka, por el stock adquirido anteriormente a valores más bajos.

“¿Por qué se aguanta? Por efecto inventario, por el volumen disponible en tanque”, explicó.

El presidente de Petropar remarcó que desde julio la cotización internacional viene cerrando por encima de los US$ 1.000 por metro cúbico, un nivel que considera difícil de sostener en el tiempo.

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Quincena será clave para la toma de decisiones en la estatal

Wilka indicó que el cierre de cada quincena permite a Petropar obtener un panorama más preciso sobre sus próximas reposiciones y, a partir de ello, evaluar si existe margen para mantener los precios actuales.

“Cada quincena nos da el panorama siguiente y la disponibilidad o no de ajustar de acuerdo a las reposiciones. Y todo está muy alto; dependerá del efecto inventario, estirar todo lo que se pueda”, señaló.

De esta manera, tampoco descarta un ajuste si el escenario sigue con precios altos.

Mercado privado ya habló de inminente suba

La presión sobre los costos de reposición también alcanza a los emblemas privados. Miguel Bazán, referente del sector, señaló que el costo de reposición del gasoil se encuentra actualmente alrededor de G. 9.217 por litro, mientras que los precios al consumidor se ubican entre G. 8.290 y G. 8.490.

Según sus cálculos, considerando los diferentes componentes y márgenes de la cadena, el precio final debería acercarse a G. 10.200 por litro si se trasladara íntegramente el nuevo costo de reposición.

Bazán explicó, no obstante, que las existencias adquiridas a precios anteriores permiten amortiguar temporalmente el impacto.

El empresario consideró inevitable un nuevo incremento del gasoil y estimó que un primer ajuste podría ubicarse entre G. 600 y G. 800 por litro, mientras que para las naftas calculó una suba de entre G. 450 y G. 550 por litro.

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Miguel Velázquez, otro referente del sector, también calificó el escenario como “imparable” y señaló que el costo de reposición del diésel ronda los G. 9.200 por litro, todavía sin incorporar los márgenes de la cadena.

“Casi seguro que ajustaremos sin esperar que Petropar lo haga”, manifestó.

El petróleo vuelve a superar los US$ 100: Combustible ya subió 39% en Paraguay

La presión sobre los combustibles se intensificó nuevamente por la escalada de las tensiones de la guerra en Medio Oriente. El petróleo Brent y el WTI volvieron a pasar los US$ 100 por barril esta semana en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El impacto también se trasladó al heating oil, uno de los principales referentes para determinar el costo de reposición del diésel, cuya cotización volvió a superar los US$ 5 por galón el jueves y 4,9 este viernes.

Los precios de los combustibles ya acumulan importantes incrementos desde marzo en Paraguay. En el caso del diésel común, el precio de Petropar pasó de G. 6.250 a G. 8.290 por litro, una suba de G. 2.040 (32,6%).

En el sector privado, el mismo producto pasó de G. 6.250 a G. 8.690, un incremento de G. 2.440 (39%).

La nafta común aumentó 34,7% en Petropar, de G. 5.190 a G. 6.990, mientras que en el sector privado subió 38,5%, hasta G. 7.190.

La nafta intermedia acumula una suba de 31,6% en Petropar, al pasar de G. 5.690 a G. 7.490, y de 35,1% en los emblemas privados, hasta G. 7.690.

En cuanto a la nafta súper, el precio de Petropar aumentó 25,6%, de G. 7.040 a G. 8.840, mientras que en el sector privado la suba alcanza 31,3%, hasta G. 9.240.

El diésel premium pasó de G. 8.050 a G. 10.300 en Petropar, un incremento de 28%. En el sector privado, aumentó 31,7%, hasta G. 10.600.