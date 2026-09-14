MDS prevé sumar hasta 38.000 adultos mayores en 2027, según ministro

El ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, dijo esta tarde en entrevista con ABC que para este año la institución a su cargo prevé incorporar entre 37.000 y 38.000 adultos mayores al programa de pensión.

Este lunes antes de la presentación del presupuesto ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), Rojas dijo que el proyecto del PGN contempla recursos para 30.000 nuevos beneficiarios, pero las bajas que se producen cada mes permitirían habilitar más cupos durante el año.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 prevé un aumento de G. 672.810 millones para el MDS, equivalente al 13,59% frente al presupuesto de este año. Una parte importante de ese incremento corresponde al programa de pensión para adultos mayores, que tendrá G. 420.000 millones adicionales.

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MDS proyecta hasta 38.000 incorporaciones en 2027

La Ley N° 7.322 establece la incorporación de 30.000 nuevos beneficiarios por año. Sin embargo, el ministro explicó que el número efectivo de altas puede superar esa cifra debido a las bajas que se registran dentro del programa.

El MDS calcula entre 800 y 1.000 bajas mensuales por fallecimientos, renuncias u otras causas. Esos lugares vuelven a quedar disponibles para nuevas incorporaciones. “Cada año tenemos la posibilidad de incorporar unos 37.000 a 38.000 adultos mayores”, afirmó el ministro.

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Dijo que actualmente, el programa cuenta con 376.500 beneficiarios. Desde octubre de 2024, cuando comenzó la aplicación de la nueva ley, el MDS incorporó a más de 70.000 personas, de acuerdo con los datos proporcionados por el titular de la institución.

Presupuesto para adultos mayores aumentará G. 420.000 millones

El aumento previsto para la pensión de adultos mayores será de G. 420.000 millones en 2027. El incremento responde a dos factores: la incorporación de nuevos beneficiarios y el reajuste del monto mensual de la pensión, que acompañará la variación del salario mínimo.

La pensión pasará de G. 724.000 a G. 761.000 mensuales. Según el ministro, el presupuesto total destinado a adultos mayores durante 2027 superará los US$ 563 millones. “Mensualmente la inversión en pago de pensión de adultos mayores está en el orden de los US$ 45 millones”, señaló.

MDS ya incorporó más de 37.000 personas este año

El titular del MDS recordó que hasta agosto de este año, el MDS ya había incorporado a más de 37.000 adultos mayores. Señaló que los recursos previstos para las nuevas incorporaciones del ejercicio ya fueron utilizados en su totalidad. A partir de ese punto, las nuevas altas dependen de las bajas que se registren dentro del programa.

Dijo que en agosto, el proceso había alcanzado a personas de 68 años. La legislación establece que la incorporación debe realizarse de mayor a menor edad y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. “No podemos nosotros pagar a los que han cumplido 65 años en detrimento de aquellos que todavía no ingresaron al programa y que tienen mayor edad”, sostuvo.

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Acceso desde los 65 años depende de la disponibilidad presupuestaria

Uno de los principales reclamos de los adultos mayores se relaciona con la espera para acceder a la pensión después de cumplir 65 años.

El ministro explicó que la ley establece una pensión universal, pero también dispone que la incorporación sea automática por criterio de edad, de mayor a menor, conforme a los recursos disponibles.

Según relató, cuando el MDS comenzó a aplicar el nuevo sistema encontró personas de más de 100 años que todavía no formaban parte del programa. También había potenciales beneficiarios en las franjas de 90, 80 y 70 años. El proceso avanzó hasta alcanzar actualmente a personas de 68 años.

Consultado sobre si 30.000 nuevos beneficiarios por año resulta suficiente, el ministro reconoció que le gustaría ampliar más rápido la cobertura, pero señaló que la decisión depende de los recursos disponibles. “El Ministerio de Economía establece el presupuesto y dice: ‘Esto es lo que se puede asignar a este programa’”, expresó.

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Hambre Cero también tendrá más recursos en 2027

El incremento presupuestario del MDS también contempla unos G. 120.000 millones adicionales para Hambre Cero. El ministro atribuyó el aumento al crecimiento de la población estudiantil atendida por el programa. Hambre Cero comenzó en 2024 con alrededor de 310.000 alumnos y actualmente alcanza a unos 370.000 estudiantes.

El titular del MDS estimó que el aumento de la población cubierta se encuentra en torno al 18%. En cambio, el programa Tekoporã mantendrá el mismo presupuesto de este año, pese a que el MDS solicitó mayores recursos. “Pedimos aumento siempre, pero el Ministerio de Economía envió el presupuesto con el mismo monto de este año”, concluyó.