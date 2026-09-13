PGN 2027: cuánto destinará el MDS a sus funcionarios, Hambre Cero y Adultos Mayores

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 presentado recientemente al Congreso asciende a G. 166.322.078.980.116 (unos US$ 25.754 millones según el tipo de cambio proyectado para el próximo año), monto que representa un aumento del 11,2% con respecto al presupuesto total aprobado para 2026, de G. 149,6 billones.

En ese sentido, el tipo de cambio presupuestado para 2027 es de G. 6.458, muy por encima de la cotización actual, en torno a G. 6.000 (aunque menor a los G. 7.881 que se había presupuestado para el PGN 2026).

De acuerdo con una revisión documental de ABC, la comparación surge exclusivamente de los documentos presupuestarios del MDS correspondientes a los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

Presupuesto 2027 del MDS: aumento de G. 672.810 millones

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) tendrá en 2027 un presupuesto de G. 5,62 billones, frente a los G. 4,95 billones previstos para 2026. La diferencia alcanza G. 672.810 millones, que equivale a un aumento del 13,59%.

El salto tiene dos grandes destinos. La pensión para adultos mayores suma G. 422.949 millones y Hambre Cero recibe G. 240.190 millones adicionales. Entre ambos explican el 98,56% de todo el aumento presupuestario del MDS.

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Los documentos muestran, además, una suba del Programa Central que se encarga de los gastos administrativos, salarios y el funcionamiento interno del ministerio y movimientos en gastos de personal. En contraste, uno de los programas sociales registra una reducción.

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Los Programas Sustantivos que agrupan a los proyectos sociales que entregan bienes y servicios directos a la población vulnerable concentran casi todo el incremento. Ese bloque sube de G. 4,87 billones a G. 5,54 billones, con G. 664.464 millones adicionales.

El Programa Central, por su parte, pasa de G. 80.037 millones a G. 88.382 millones. La diferencia es de G. 8.346 millones, equivalente a un aumento del 10,43%.

¿Qué programa recibe el mayor aumento?

El mayor incremento en valores absolutos aparece en el programa de Acceso a la Pensión para Adultos Mayores cuya denominación exacta en el proyecto es “Otras Transferencias a Jubilados y Pensionados”. Su presupuesto pasa de G. 3,22 billones en 2026 a G. 3,64 billones en 2027. El aumento llega a G. 422.949 millones, un 13,14%.

Ese crecimiento se explica por las transferencias. El monto destinado a este concepto sube de G. 3,22 billones a G. 3,64 billones. Los servicios no personales, en cambio, permanecen en G. 161 millones. Estos servicios son de atención directa y personalizada que reciben los ciudadanos.

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¿Cuánto para Hambre Cero?

El segundo gran salto aparece en el programa Acceso a la Alimentación Escolar Hambre Cero en las Escuelas. El presupuesto pasa de G. 1,02 billones en 2026 a G. 1,26 billones en 2027. Son G. 240.190 millones más, una suba del 23,53%.

La actividad de Gestión Administrativa mantiene un presupuesto de G. 4.700 millones. El aumento se concentra en la Provisión de Alimentación Escolar (Fonae), que pasa de G. 1,02 billones a G. 1,26 billones. Dentro de ese programa, las transferencias alcanzan G. 1,25 billones en 2027. Para 2026 sumaban G. 1,01 billones.

Dos programas explican casi todo el incremento del presupuesto 2027

La concentración del aumento es alta. La pensión para adultos mayores suma G. 422.949 millones y Hambre Cero agrega G. 240.190 millones. Juntos aportan G. 663.139 millones adicionales. Esa cifra representa el 98,56% de los G. 672.810 millones que aumenta el presupuesto total del MDS. El resto de los programas y del gasto administrativo explica menos del 2% de la variación neta.

Protección Social sube por mayor gasto en personal

El programa Protección Social a Familias en Situación de Pobreza pasa de G. 585.719 millones a G. 587.368 millones. La suba es de G. 1.650 millones, apenas 0,28%. El cambio está concentrado en Servicios Personales que son el grupo presupuestario destinado a remunerar el trabajo del capital humano de la institución, que crece de G. 30.529 millones a G. 32.179 millones. Las transferencias se mantienen en G. 553.892 millones.

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Programa Central: gastos de personal aumentan más de 20%

El Programa Central del MDS sube G. 8.346 millones entre ambos ejercicios. Dentro de ese bloque, la Gestión Administrativa Institucional pasa de G. 55.948 millones a G. 64.302 millones. El incremento es de G. 8.354 millones, un 14,93%.

El mayor movimiento aparece en Servicios Personales. Esa categoría pasa de G. 40.188 millones a G. 48.534 millones, con una diferencia de G. 8.346 millones y una suba del 20,77%.

Los Servicios no Personales que son todos los gastos destinados al funcionamiento institucional, conservación de infraestructura, y contrataciones de servicios externos y que no forman parte de la plantilla de empleados directos crecen de G. 12.831 millones a G. 12.923 millones. Bienes de Consumo e Insumos bajan de G. 1.833 millones a G. 1.750 millones.

¿Qué otros gastos del personal registran fuertes subas?

El detalle de la Gestión Administrativa Institucional que es el programa central y conjunto de acciones orientadas a administrar de forma eficiente los recursos humanos, financieros y materiales de la institución muestra cambios importantes dentro de los gastos de personal.

Otros Gastos del Personal que se utiliza para registrar erogaciones económicas ocasionales o complementarias asignadas a los funcionarios de la institución, pasa de G. 173 millones a G. 3.837 millones. La diferencia es de G. 3.664 millones.

Honorarios Profesionales que es la remuneración económica que reciben las personas contratadas para prestar servicios de carácter técnico, especializado o de asesoría pero que no pertenecen al plantel permanente de la institución aumenta de G. 5.144 millones a G. 7.001 millones, con G. 1.857 millones más.

Jornales que es la modalidad de contratación temporal pasa de G. 1.809 millones a G. 3.429 millones. La suba alcanza G. 1.620 millones. La Contratación de Personal Técnico crece de G. 847 millones a G. 1.797 millones, una diferencia cercana a G. 951 millones. Los sueldos también aumentan. Pasan de G. 23.211 millones a G. 23.445 millones.

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¿Qué programas del MDS bajan en 2027?

No todos los programas reciben más recursos.

Inclusión Económica de Familias en Situación de Pobreza baja de G. 34.070 millones a G. 33.620 millones. El recorte es de G. 450 millones, equivalente al 1,32%.

Promoción Social , en cambio, pasa de G. 12.393 millones a G. 12.519 millones. La diferencia es de G. 126 millones, un 1,02%.

Protección Social registra G. 1.650 millones más, pero el salto queda muy por debajo de los aumentos destinados a pensiones y alimentación escolar.

Presupuesto del MDS 2027: dónde está el dinero adicional

El proyecto presupuestario marca que casi todo el dinero adicional del MDS para 2027 va a dos grandes políticas sociales. De cada G. 100 adicionales previstos para el ministerio, cerca de G. 63 corresponden al aumento de la pensión para adultos mayores y casi G. 36 a Hambre Cero.

El resto se distribuye entre aumentos administrativos, cambios menores en otros programas y una reducción de G. 450 millones en Inclusión Económica. Así, el crecimiento del presupuesto del MDS no se reparte de forma pareja. El salto de G. 672.810 millones tiene dos destinos que dominan la comparación: pensiones y alimentación escolar.

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