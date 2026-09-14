Bicameral de Presupuesto: Dan a conocer el calendario de estudio del PGN 2027

La presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), diputada Cristina Villalba, en entrevista con ABC Color dio a conocer el calendario de actividades para el análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

El cronograma incluye las comparecencias de las principales instituciones públicas y prevé una mayor frecuencia de sesiones después del 4 de octubre.

La agenda de la Bicameral comenzó el lunes 7 de septiembre. A las 11:00 se realizó la integración de la Mesa Directiva de la comisión y, a las 11:30, el ministro de Economía y Finanzas presentó el proyecto del PGN 2027 ante diputados y senadores.

La comisión continuará ahora con las exposiciones de las instituciones que forman parte del proyecto presupuestario. Hoy, la única institución en análisis fue el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Salud e IPS encabezan la próxima jornada de la Bicameral

Villalba informó que el lunes 21 de septiembre será una de las jornadas centrales del calendario. El Ministerio de Salud Pública deberá presentarse a las 9:00, con la participación del nuevo ministro, doctor Isaías Fretes.

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A las 11:00 será el turno del Instituto de Previsión Social (IPS), también con su nueva autoridad, el doctor Derlis León. Ambas comparecencias habían sido postergadas.

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La titular de la CBP señaló que existe especial expectativa sobre las respuestas que puedan presentar las nuevas autoridades ante los problemas que afectan al sistema sanitario.

La legisladora indicó además que la comisión cuenta con un borrador de propuestas que había remitido a la ministra saliente de Salud, María Teresa Barán, y que será presentado al nuevo titular de la cartera.

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Obras Públicas y ANDE también están en el calendario

La agenda del lunes 21 de septiembre continuará a las 14:00 con las instituciones del área de infraestructura y energía. Según el calendario presentado por Villalba, están previstas las comparecencias de Obras Públicas y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La diputada aclaró que algunas fechas todavía pueden sufrir cambios de acuerdo con la disponibilidad de los ministros y demás autoridades convocadas. “Son tentativas, son tentativas, pero en consulta también con los ministros”, señaló.

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Educación y Universidad Nacional tienen fecha para octubre

El calendario de la Comisión Bicameral también contempla la presencia del Ministerio de Educación y de la Universidad Nacional. Villalba indicó que ambas instituciones figuran en la agenda del jueves 8 de octubre.

Hasta el 4 de octubre, las sesiones de la CBP se concentrarán los días lunes. Después de esa fecha, la comisión tiene previsto ampliar las jornadas de trabajo.

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Bicameral prevé sesiones los lunes y jueves después del 4 de octubre

La presidenta de la comisión explicó que, tras el 4 de octubre, las reuniones pasarán a realizarse los lunes y jueves. También existe la posibilidad de incorporar los viernes, pero esa decisión deberá ser consultada con el pleno.

El cambio busca aumentar el ritmo de análisis del PGN 2027 después del periodo marcado por las elecciones municipales.

Ante los cuestionamientos sobre la incidencia de la actividad electoral en el calendario presupuestario, Villalba defendió la decisión de mantener una frecuencia menor durante esta etapa. “Representamos a la clase política. Esto es un escenario político. Todos nos debemos a cada una de nuestras regiones y tampoco la tenemos que descuidar”, concluyó.

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