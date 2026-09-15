Combustibles: “precios políticos” de Petropar distorsionan el mercado, según privados

La fuerte suba de los precios internacionales de los combustibles comenzó a generar una brecha cada vez mayor entre los costos de reposición y los valores de venta al público en Paraguay.

Mientras varios emblemas privados ya aplicaron incrementos de hasta G. 600 por litro en sus servicentros, el precio de Petróleos Paraguayos (Petropar) permanece sin cambios, situación que genera críticas desde el sector de distribuidores.

Adolfo Martín Sánchez, presidente de la Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles (Cadipac), calificó de “caótica” la situación ante los sucesivos aumentos registrados en los mercados internacionales y cuestionó la política de precios de la petrolera estatal.

“Estamos en los niveles más altos de la historia del diésel”, afirmó Sánchez, quien señaló que las cotizaciones vienen aumentando de manera consecutiva los últimos días.

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Según explicó, los precios que actualmente se observan en las estaciones de servicio paraguayas están “totalmente desfasados” respecto al costo internacional. Incluso los reajustes de alrededor de G. 500 o G. 600 por litro aplicados por algunos emblemas serían insuficientes para compensar la diferencia.

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“Al precio de hoy se debería estar subiendo G. 1.400 mínimo”, agregó.

Precios de combustibles: “G. 500 es una aspirina para un cáncer”

El titular de Cadipac explicó que los incrementos aplicados por los emblemas privados no necesariamente representan una recuperación completa de sus costos, sino un intento por reducir las pérdidas ante el encarecimiento de la reposición.

“Quinientos guaraníes es una aspirina para un cáncer. Apenas está cubriendo un 30%, 40%; no llega al 40% de lo que realmente es la diferencia que hay”, enfatizó.

El titular del gremio añadió que el mercado internacional continúa presionando al alza y que las empresas paraguayas no tienen otra opción más que subir los precios.

“Nosotros compramos los combustibles, traemos; en algunos casos se hace un blending, una mezcla, pero el precio lo pone el mercado internacional, no nosotros”, explicó.

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El empresario admitió que la situación no es exclusiva de Paraguay y que los precios minoristas también están alcanzando niveles récord en otros mercados, como Estados Unidos y Europa.

Cuestionan a Petropar por mantener sus precios

En este contexto, Sánchez cuestionó que Petropar no acompañe la tendencia internacional con sus precios. Afirmó que, si la estatal mantiene sus valores, mientras aumentan sus costos de reposición, estaría absorbiendo una diferencia que, según su interpretación, podría implicar un subsidio.

“Petropar, si no está subiendo, quiere decir que está perdiendo, cuando su carta orgánica dice que no lo puede hacer. Eso quiere decir que se estaría subvencionando”, insistió.

El presidente de Cadipac consideró que esta situación genera una competencia desigual para los operadores privados, que deben trasladar sus costos al precio final para mantener sus negocios.

“Nosotros no podemos seguir el juego de Petropar, un juego político. Esto es un mercado de capital; debería ser”, manifestó.

Sánchez dijo que los privados enfrentan los mismos precios internacionales de la materia prima y que, por lo tanto, no pueden sostener indefinidamente los valores actuales.

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“No es competencia leal”

El dirigente también cuestionó el papel del Estado en el mercado de combustibles y sostuvo que Petropar debería competir bajo las mismas condiciones que las empresas privadas.

“Ya es un inconveniente que con plata estatal se compita a la empresa privada, porque la empresa privada trabajamos para ganar. La empresa estatal, a nivel político, se puede permitir el lujo de estar perdiendo o empatando, con lo cual eso no está en el orden de competencia leal”, afirmó.

En ese sentido, planteó que la estatal debería ingresar al mercado “en las mismas condiciones” que los privados.

Sánchez fue aún más crítico al calificar esta política como una “teoría comunista” y de “extrema izquierda”, al considerar que el Estado estaría utilizando recursos públicos para competir con empresas privadas. En ese sentido, comparó la situación con modelos aplicados, según señaló, en Venezuela, Bolivia y Cuba, y sostuvo que este tipo de intervención termina perjudicando a la empresa privada.

Para resaltar su posición, Sánchez planteó que el mismo criterio podría trasladarse a otros sectores de la economía.

“Mañana puede entrar el Estado a las farmacias y comenzar a vender al costo, perdiendo, y funde a todo el que está en la farmacia. Igual lo puede hacer con supermercados, igual lo puede hacer con cualquier otro rubro”, ejemplificó.

Incertidumbre por una eventual suba de Petropar

La diferencia de precios también genera incertidumbre en el mercado, debido a que los privados no conocen cuándo Petropar podría modificar sus valores y en qué magnitud.

Sánchez reconoció que los consumidores tienden a trasladar sus compras hacia las estaciones con los precios más bajos, lo que termina afectando las ventas de los emblemas privados. “Las ventas comienzan a bajar a estos precios y es un problema”, señaló.

Agregó que los operadores privados ya llevan un tiempo absorbiendo parte del incremento de los costos, pero que la situación se vuelve cada vez más difícil de sostener.

“No estamos intentando recuperar a los niveles que deberíamos empatar. Lo único que estamos haciendo es intentar perder menos”, indicó.

<i>Heating oil</i>, referencia del precio del diésel, supera otra vez los US$ 5 por galón

La presión sobre el mercado local se vincula directamente con la evolución de las cotizaciones internacionales. Sánchez destacó que el heating oil volvió a superar los US$ 5 por galón y afirmó que durante la mañana de este martes llegó a tocar los US$ 5,24 por galón.

“Es una barbaridad. Yo no lo he visto nunca en 40 años”, afirmó.

El dirigente insistió en que los operadores paraguayos se encuentran ante un escenario internacional excepcional y que la diferencia entre los costos actuales y los precios de venta locales se vuelve cada vez más difícil de absorber.

“Todos en el mundo tenemos que estar subiendo, cada uno en su país de acuerdo con ciertas normas de impuestos y ciertos aranceles, pero en lo que consiste eminentemente al petróleo, todos estamos subiendo a nivel mundial”, sostuvo.

Ante este escenario, el mercado paraguayo queda a la espera de las próximas decisiones de los emblemas privados y, principalmente, de Petropar, cuya política de precios se ha convertido nuevamente en uno de los principales focos de incertidumbre para el sector.