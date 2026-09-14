Precios de combustibles: más emblemas privados se suman a la quinta suba

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En Petrobras, por ahora, los precios de las naftas se mantienen sin cambios respecto a la estructura anterior.

Precios de combustibles: más subas en privados

Por su parte, la red de estaciones de servicio Petromax también puso en vigencia desde este lunes sus nuevos precios, con reajustes tanto en los diferentes tipos de diésel como en las gasolinas, según se pudo corroborar.

El diésel de máxima eficiencia quedó en G. 11.000 por litro, mientras que el diésel común se comercializa a G. 9.090. En el caso de las naftas, la de mayor octanaje se ofrece a G. 11.190; la súper especial, a G. 9.340; la intermedia, a G. 7.990, y la común, a G. 7.490.

Los primeros reajustes anunciados fueron aplicados por Puma Energy y Compasa, que oficializaron sus nuevas estructuras de precios entre el 12 y hoy lunes 14 de septiembre.

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En estas redes, el diésel prémium se ubica en torno a G. 11.100 por litro, mientras que el diésel común se encuentra entre G. 8.990 y G. 9.150. En cuanto a las naftas, la común (Eco 88) se comercializa entre G. 7.290 y G. 7.440; la intermedia, entre G. 7.790 y G. 7.940, y las súper o especiales, entre G. 9.140 y G. 9.290.

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El precio del combustible que mueve la economía ronda los G. 9.000 por litro

Con estos reajustes, el precio del diésel común que más se repite en los servicentros fue G. 8.990 por litro. En el gasoil prémium, en tanto, uno de los valores más extendidos se ubica en torno a G. 11.100.

De esta manera, el diésel común es uno de los principales combustibles para la actividad económica del país, debido a su utilización en el transporte de cargas, la logística, la producción agrícola y el transporte público.

Estos nuevos precios vuelven a trasladar al mercado interno parte de la presión que enfrentan los importadores por el encarecimiento de los combustibles en el exterior. Los consumidores y el sector productivo deberán absorber estos incrementos, mientras el mercado aguarda el comportamiento de la demanda en las próximas semanas.

Petropar todavía analiza sus precios

Mientras los emblemas privados continúan reajustando sus precios, Petropar todavía analiza su estructura de costos. Otros de los principales actores del mercado, como Shell y Copetrol, también mantienen por ahora sus valores sin cambios, pero también estarían anunciando esta semana sus nuevas cotizaciones.

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Referentes del sector consideran que los aumentos continuarán durante esta semana entre los emblemas que todavía no ajustaron sus precios, debido a que los costos de reposición continúan elevados.

El precio internacional del heating oil, que sirve como referencia para el costo del diésel, se mantiene alto y actualmente ronda los US$ 4,90 por galón. Ante este escenario, los referentes del sector vienen advirtiendo que nuevos reajustes en el mercado local serían difíciles de evitar y que, más temprano que tarde, la presión también podría alcanzar a Petropar.

En el caso de las naftas, el impacto de la suba internacional es menor debido a la incorporación de alcohol en la mezcla utilizada para estos combustibles. Empero, también registraron aumentos.

Petróleo supera los US$ 100 por barril

La escalada de los precios en el mercado interno se produce en un contexto de fuerte presión sobre las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos, debido al aumento del precio del petróleo.

En la jornada de este lunes, el crudo Brent, referencia para el mercado global, se cotiza en torno a los US$ 105,77 y US$ 107,36 por barril, impulsado por las tensiones geopolíticas y los temores sobre la oferta, de acuerdo con los datos de los sitios especializados.

El WTI (West Texas Intermediate), referencia del mercado estadounidense, opera entre US$ 102,58 y US$ 102,83 por barril. Estos niveles mantienen elevada la presión sobre los costos de importación de combustibles para los mercados de la región.