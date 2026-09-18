Baches y deterioro de la Ruta PY10 generan reclamos entre Independencia y Paso Yobái

Conductores y pobladores de Paso Yobái, departamento Guairá, denunciaron el grave deterioro de la ruta PY10, con baches de gran tamaño que ponen en riesgo la seguridad vial y provocan daños materiales.

Según los testimonios, algunos de estos pozos ya habrían ocasionado accidentes de tránsito y perjuicios materiales a vehículos que circulan por el tramo. Los afectados reclaman una intervención que permita recuperar las condiciones de seguridad de la ruta.

La situación afecta especialmente a quienes utilizan la carretera para sus actividades laborales y productivas. Independencia y Paso Yobái se encuentran entre los distritos con mayor actividad económica y agrícola del departamento de Guairá, por lo que la transitabilidad de la vía resulta fundamental para el traslado de personas y mercaderías.

Los pobladores señalaron que el tramo también es utilizado por productores de soja, caña de azúcar y otros rubros, además de ganaderos, comerciantes, trabajadores y familias que necesitan desplazarse entre las comunidades.

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Cuestionan reparaciones parciales del MOPC

Los denunciantes cuestionaron que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) haya intervenido el tramo en distintas ocasiones durante los últimos años, pero mediante trabajos de recapado parcial que, según afirman, no resolvieron el problema de fondo.

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Explicaron que las reparaciones no abarcaron la totalidad del trayecto y que algunos sectores intervenidos volvieron a deteriorarse en poco tiempo. Como consecuencia, los baches reaparecieron y se ampliaron en distintos puntos de la carretera.

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El reclamo también apunta a la falta de respuestas sostenidas de las autoridades responsables de la conservación de la ruta. Los pobladores solicitan que se adopten medidas concretas antes de que ocurran nuevos accidentes o se incrementen los daños a los vehículos.

Un corredor estratégico para la producción

La ruta PY10 constituye una vía de conexión importante para el departamento de Guairá y otras zonas productivas de la región. El tramo entre Independencia y Paso Yobái forma parte de un corredor utilizado para el transporte de productos agrícolas y el movimiento comercial.

En diciembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración de emergencia vial que instaba al MOPC a restaurar de manera inmediata la ruta PY10 en el tramo comprendido entre Mbocayaty, Independencia y Paso Yobái, debido al deterioro denunciado por los pobladores.

El pedido parlamentario mencionaba la presencia de baches profundos, sectores erosionados y zonas prácticamente intransitables, además de los riesgos para la seguridad vial y las actividades económicas de la región.