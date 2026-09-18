Julio llevó la inversión a G. 846.200 millones, pero en agosto cayó 24,5%

El inicio del año fue débil. En enero de 2026, las inversiones alcanzaron G. 347.700 millones, por debajo de los G. 380.000 millones registrados en mismo mes de 2025. En febrero sumaron G. 346.000 millones, una caída considerable frente a los G. 907.900 millones del mismo mes del año anterior. Marzo mostró una recuperación mensual de 10,5%, hasta G. 382.400 millones, pero todavía quedó por debajo de los G. 466.100 millones de marzo de 2025.

Como resultado, el primer trimestre de 2026 acumuló G. 1,076 billones, frente a G. 1,754 billones un año antes, lo que implica una reducción cercana al 38,6%. Los datos muestran que el escenario cambió de forma marcada a partir de abril. En ese mes, las inversiones saltaron a G. 728.300 millones, un incremento mensual de 90,5% y más del doble de los G. 318.800 millones registrados un año antes.

Mayo mantuvo un nivel elevado, con G. 651.400 millones, pese a una reducción de 10,6% frente al mes anterior. En junio, el monto volvió a moderarse hasta G. 538.500 millones, con una caída mensual de 17,3%.

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El mayor impulso del año llegó en julio con G. 846.200 millones, un aumento de 57,1% respecto de junio y el valor más alto registrado en 2026. Además, superó ampliamente los G. 522.000 millones observados en julio de 2025.

Agosto mostró una corrección desde ese máximo, con inversiones por G. 638.600 millones, equivalentes a una reducción mensual de 24,5%. Sin embargo, la comparación interanual continúa mostrando una expansión significativa: frente a los G. 336.400 millones de agosto de 2025, el incremento fue de aproximadamente 89,8%.

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Así, entre abril y agosto de 2026 se concentró buena parte de la recuperación. En esos cinco meses, las inversiones totalizaron G. 3,403 billones, alrededor de 70% más que los G. 2,002 billones observados en el mismo periodo de 2025, desempeño que permitió compensar el fuerte retroceso acumulado durante el primer trimestre.

La evolución medida en dólares también refleja un crecimiento importante, aunque en este caso influye directamente la apreciación del guaraní. Con los tipos de cambio mensuales incluidos en la serie, las inversiones entre enero y agosto de 2025 representaron aproximadamente US$ 481 millones, mientras que en igual periodo de 2026 alcanzaron alrededor de US$ 720 millones, cerca de 49,7% más.

La diferencia entre la expansión expresada en guaraníes, de 19,3%, y el aumento medido en dólares responde en buena medida al comportamiento cambiario. El tipo de cambio utilizado pasó de niveles próximos a G. 7.900 por dólar a comienzos de 2025 a G. 5.975 por dólar en agosto de 2026.

La serie deja dos señales principales. Por un lado, 2026 muestra una aceleración a partir del segundo trimestre, vinculado, principalmente, a los pagos del Estado a las empresas constructoras, desembolsos que se aceleraron desde abril cuando comenzó la regularización de obligaciones atrasadas.

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El primer desembolso, de aproximadamente US$ 30 millones, se concretó el 15 de abril. Ese mes cerró con pagos por US$ 106 millones y, entre abril y mayo, el Gobierno completó alrededor de US$ 150 millones. En junio se desembolsaron unos US$ 50 millones y en julio cerca de US$ 100 millones. Desde junio, el MEF y el MOPC plantearon mantener pagos mensuales de entre US$ 50 millones y US$ 100 millones para reducir progresivamente la deuda con las constructoras.

Por otra parte, persiste una elevada volatilidad mensual. El retroceso de agosto después del fuerte incremento de julio evidencia que el crecimiento todavía no sigue una trayectoria uniforme y que el desempeño de los próximos meses será clave para determinar si la dinámica observada desde abril puede sostenerse.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones