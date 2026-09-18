“Ruido” en torno al sistema financiero preocupa y podría ser perjudicial para la economía, advierte exministro

En la agenda de actividades de este viernes del presidente Santiago Peña que hizo pública la Presidencia de la República figura reunión con el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y posteriormente una “mesa de diálogo con representantes del sector financiero nacional”.

Estas reuniones se producen días después de que el BCP recibiera formalmente pedidos de la Cámara de Senadores solicitando informes sobre las operaciones de varios bancos del sistema financiero nacional, entre ellos Ueno Bank, un banco vinculado a exsocios comerciales del presidente Peña en el que se han concentrado depósitos de dinero público en los últimos años a un ritmo que ha generado cuestionamientos y sospechas de privilegios.

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Llamativamente, la bancada oficialista cartista en el Senado – normalmente aliados del Poder Ejecutivo - apoyó estos requerimientos al BCP relacionados con fusiones y absorciones de entidades financieras, el tratamiento de pérdidas en estos procesos, operaciones y eventuales vinculaciones, depósitos de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social, además de consultas específicas sobre Ueno Bank.

“Hace tiempo que no tenemos este ruido”

En conversación con ABC Cardinal este viernes, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira comentó sobre el ambiente de tensión que se percibe en el ámbito financiero nacional y expresó preocupación por el impacto que esas circunstancias podrían tener en la salud económica del país.

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“Hace tiempo que no tenemos este ruido alrededor de los temas bancarios y financieros, son ruidos que no son buenos”, dijo Ferreira, quien señaló que la situación podría contribuir a agravar otros problemas económicos que aquejan al país como el déficit fiscal o los efectos de la baja cotización del dólar estadounidense frente al guaraní.

“Es un conjunto de tormentas que no son muy positivas para nadie”, subrayó.

“Lo peor es que corran rumores”

Enfatizó que es preocupante que se pidan informes sobre entidades financieras específicas. “Una auditoría del sistema bancario es una auditoría de nivel muy macro, no afecta el día a día de las personas o las empresas, pero que te hablen de tal o cual banco es mucho más preocupante”, afirmó.

El exministro expresó su deseo de que el Gobierno y el sector bancario resuelvan sus problemas “sin generar mayores conflictos” y que se actúe con transparencia.

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“Lo peor es que corran rumores e historias por debajo de la mesa, que se publiquen de forma irresponsables cosas en redes, lo mejor es tener las cosas claras para proteger al sistema financiero”, declaró.

Ferreira señaló que el sistema financiero paraguayo es “mucho más grande” que en las épocas de gran convulsión financiera de mediados a finales de la década de 1990 e inicios de la década del 2000, y advirtió que “así como es más grande, desde más alto te caés”.