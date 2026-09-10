Hermética reunión de Asoban con Peña tras pedido de informes del Senado al BCP sobre Ueno Bank

Miembros de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) se reunieron con el presidente de la República, Santiago Peña, en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, el día después de que la Cámara de Senadores aprobara varios pedidos de informes dirigidos al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones y procesos del sistema financiero, entre ellos, Ueno Bank, propiedad del Grupo Vázquez, exsocios comerciales del Jefe de Estado.

Desde la Dirección de Comunicación de la Presidencia, a cargo de Guillermo Grance, se confirmó que la reunión, en la que participaron miembros del gremio y el mandatario, se realizó a pedido de Asoban. El encuentro, que no estaba incluido en la agenda oficial, culminó sin declaraciones a la prensa.

El encuentro de Peña con miembros de Asoban se dio luego de que la Cámara de Senadores elevó el nivel de control sobre la banca matriz y el sistema financiero, con requerimientos al BCP relacionados con fusiones y absorciones de entidades financieras, el tratamiento de pérdidas en estos procesos, operaciones y eventuales vinculaciones, depósitos de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS), además de consultas específicas sobre Ueno Bank.

Esta entidad estuvo vinculada al presidente Santiago Peña hasta inicios de marzo de 2025. La iniciativa es interpretada como un intento del cartismo de desmarcarse de la polémica por la masiva captación de fondos públicos por parte del Grupo Vázquez.

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¿Quiénes asistieron?

Conforme a fuentes consultadas, asistieron Antonio Barrios, senador colorado cartista e integrante del primer anillo del expresidente Horacio Cartes; Osvaldo Serafini, presidente de Asoban y representante del Banco GNB Paraguay S.A.; José Brítez, Banco Itaú Paraguay S.A.; Eduardo Campos Marín, Banco Basa; Juan Carlos Martín, Banco Atlas S.A.; Jerónimo Nasser Sudameris Bank S.A; Dimas Ayala, Bancop S.A.; Alberto Acosta Garbarino, Banco Familiar S.A.E.C.A.; Felipe Burró, Solar Banco S.A.E., Teresa Gaona, presidenta de Asociación de Bancos, Financieras y Entidades Afines y representante del banco Continental; y Liz Cramer, presidenta ejecutiva de Asoban.

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Luego, al término de la reunión, pasadas las 16:00, el presidente del BCP y extitular de Ueno hasta mediados de 2023, Carlos Carvallo, visitó a Peña en Mburuvicha Róga, señala la fuente.

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Batería de pedidos de informes del Senado al BCP

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, en una sola votación y sin debate, un total de 28 pedidos de informes incluidos en el orden del día, además de otros tres ingresados sobre tablas.

Entre los requerimientos resalta un proyecto presentado por senadores de Honor Colorado que solicita datos al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank.

La iniciativa apunta a transparentar si la entidad —que concentra una masiva cantidad de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS)— sobrepasó los límites legales en operaciones con empresas vinculadas, así como a evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz.

En el mismo paquete se aprobó una solicitud presentada por el senador opositor Rafael Filizzola (PDP), quien pide al BCP precisar si existe alguna disposición legal, reglamentaria, operativa o técnica que impida al IPS acreditar directamente el importe de los préstamos otorgados a sus beneficiarios en cuentas de cualquier entidad financiera elegida por el prestatario.