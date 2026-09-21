Dólar: así arrancó la cotización esta semana

El dólar inició la semana con una leve variación en el mercado local, mientras la cotización se mantiene por debajo de los G. 6.000.

El interbancario cerró este lunes, al medio día, en G. 5.948, al mediodía, según los datos disponibles, lo que representa una reducción de 8 puntos frente al promedio de G. 5.956 registrado el viernes 18.

En el mercado minorista, las casas de cambio también muestran una leve reducción en sus cotizaciones respecto al cierre de la semana pasada.

Este lunes, el dólar se ubicaba en promedio en G. 5.850 para la compra y G. 5.930 para la venta, frente a los G. 5.860 y G. 5.940, respectivamente, registrados el viernes. Esto representa una reducción de 10 puntos, tanto en la compra como en la venta.

De esta manera, entre el viernes y el inicio de esta semana, la cotización minorista disminuyó G. 10 tanto en la compra como en la venta.

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¿Qué se espera para el dólar?

Con estos movimientos, la atención del mercado se mantiene sobre la evolución de la cotización en torno a los G. 6.000 y sobre el comportamiento que pueda registrar la divisa durante las próximas jornadas.

La evolución del dólar estará condicionada por la oferta y demanda de divisas en el mercado local, además de los factores internacionales que inciden sobre la cotización de la moneda estadounidense.

En el ámbito internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó su tasa de referencia hasta un rango de entre 3,75% y 4%. Esta decisión puede generar presión alcista sobre el dólar frente al guaraní, especialmente si se reduce la brecha entre las tasas de interés de Estados Unidos y la tasa de política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP).

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Así lo explicó Rodrigo Ibarrola, economista e investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), quien señaló que un menor diferencial de tasas podría incentivar una mayor demanda de dólares.

No obstante, el impacto en Paraguay podría verse amortiguado por factores internos, entre ellos el superávit comercial y el mayor ingreso de divisas por inversión extranjera directa, que contribuyen a la oferta de dólares en el mercado local.

En este escenario, Ibarrola estimó que el dólar podría ubicarse entre G. 5.900 y G. 6.100 hacia diciembre de 2026. El economista, sin embargo, aclaró que todavía es temprano para realizar una proyección precisa, debido a que la cotización dependerá de la reacción del mercado y de la evolución de las distintas variables externas e internas.