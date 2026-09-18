Dólar: así cerró la cotización esta semana y qué se espera

El dólar cerró esta semana con movimientos moderados en el mercado paraguayo, por debajo de los G. 6.000.

En el mercado mayorista interbancario, la cotización de la moneda inició la semana en G. 5.979 y el martes descendió a G. 5.934. El miércoles volvió a retroceder hasta G. 5.917, para luego recuperar terreno el jueves, cuando cerró en G. 5.935.

Este viernes, la cotización interbancaria terminó en G. 5.956, lo que representa una suba de G. 21 respecto al cierre de la jornada anterior. Sin embargo, frente al inicio de la semana, la divisa terminó G. 23 por debajo.

En las casas de cambio, el dólar comenzó el lunes con una cotización de G. 5.820 para la compra y G. 5.950 para la venta. El martes, el valor de compra bajó a G. 5.800, mientras que la venta se ubicó en G. 5.920.

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Para el miércoles, la compra subió a G. 5.830 y la venta avanzó a G. 5.930. El jueves, el dólar se mantuvo en G. 5.850 para la compra y G. 5.930 para la venta.

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Al cierre de este viernes, las casas de cambio registraron una cotización de G. 5.860 para la compra y G. 5.950 para la venta. De esta manera, en el transcurso de la semana, el valor de compra aumentó G. 40, mientras que el precio de venta se mantuvo en el mismo nivel del lunes.

Expectativa para el dólar

Con estos movimientos, la atención del mercado se mantiene sobre la evolución de la cotización en torno a los G. 6.000 y sobre el comportamiento que pueda registrar la divisa durante las próximas jornadas.

El comportamiento de la próxima semana estará condicionado por la oferta y demanda de dólares en el mercado local, además de los factores internacionales que inciden sobre la cotización de la moneda estadounidense.

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En este sentido, la Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de referencia hasta un rango de entre 3,75% y 4%, una decisión que puede ejercer presión alcista sobre el dólar frente al guaraní, especialmente si se reduce la brecha con la tasa de política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP). Así lo explicó Rodrigo Ibarrola, economista e investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep).

No obstante, el efecto en Paraguay podría verse amortiguado por factores locales, como el superávit comercial y el mayor ingreso de divisas por inversión extranjera directa.

En ese contexto, Ibarrola estimó que el dólar podría ubicarse entre G. 5.900 y G. 6.100 hacia diciembre de 2026, aunque aclaró que todavía es temprano para realizar una proyección precisa y que la evolución dependerá de cómo reaccionen el mercado y las distintas variables externas e internas.