Cámara de Consultores defiende licitación de fiscalización de la ANDE cuestionada por Sitrande

En el comunicado, la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC) manifestó su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que un proceso “de esta importancia para el país” sea paralizado por cuestionamientos de carácter sectorial que, según el gremio empresarial, no estarían sustentados en argumentos técnicos, económicos o administrativos.

La entidad sostuvo que las empresas consultoras que participan de contrataciones públicas deben demostrar experiencia específica, antecedentes verificables, capacidad técnica y profesionales especializados, además de una inversión permanente en tecnología, equipamiento, software y metodologías.

El presidente de la CPC, ingeniero Humberto Costanzo, explicó que el pronunciamiento surgió a raíz del reclamo de varias empresas socias de la cámara que participan del llamado de la ANDE y que se vieron sorprendidas al conocer, a través de medios de comunicación, la oposición de un sector a la licitación.

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Costanzo remarcó que las firmas que están preparando sus propuestas ya invirtieron tiempo y recursos en el proceso y que, de prosperar el pedido de anulación, “se puede estar negando una posibilidad de trabajo interesante para las empresas”.

El titular del gremio destacó además la relevancia técnica de la consultoría, orientada a optimizar el uso de la energía eléctrica que distribuye la ANDE. “Para esta consultoría, se necesita una experiencia específica, antecedentes sean verificables y una capacidad técnica y profesional de gente especializada, así como también una logística importante”, afirmó.

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Las pérdidas de la ANDE, en el centro del argumento

Como respaldo de su postura, la CPC citó el Balance Anual de Gestión Pública de la ANDE, según el cual las pérdidas eléctricas totales de la estatal cerraron 2025 en 24,4%.

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El gremio precisó que, en 2024, las pérdidas de energía reportadas por la ANDE superaron los 6,93 millones de MWh, un volumen que, multiplicado por la tarifa media nacional, representa más de US$ 341 millones. A esto se suman las intervenciones contra la criptominería ilegal, que según la cámara evitaron perjuicios por más de G. 223.200 millones anuales, sin contar otras pérdidas no técnicas, comerciales y por conexiones irregulares.

La CPC también puso el foco en el crecimiento del consumo eléctrico: durante los primeros cinco meses de 2026, la demanda aumentó 19,4% respecto del mismo período de 2025. Para el gremio, ese ritmo de expansión exige que el sistema eléctrico se modernice y amplíe su capacidad al mismo paso, lo que —sostiene— no deja margen para cerrarse a la incorporación de nuevas tecnologías y capacidades especializadas.

El reclamo de Sitrande que motivó el comunicado

El pronunciamiento de la CPC llega después de que el pasado 18 de setiembre, el Consejo de Delegados de Sitrande resolviera repudiar al gerente comercial de la ANDE, Hugo Rolón, y al director de gestión regional, Jorge Barrios, por “insistir” con la Licitación 1960/2025 ‘Fiscalización de HHP5’, y exigiera al presidente de la estatal, Miguel Báez, dejarla sin efecto.

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En ese mismo proceso se abrieron el 18 de setiembre tres ofertas, todas en guaraníes: Technoma SAECA (G. 99.961.954.142), el Consorcio CSA (G. 111.450.634.870) y el Consorcio HHP5 (G. 121.693.670.588), según consta en el acta de apertura del llamado, que corresponde a la fiscalización, apoyo y monitoreo de los trabajos ejecutados en la LPN 1927/2025 – HHP5.

El secretario de conflictos de Sitrande, Robert Ortiz, había sostenido que la anterior gestión de la ANDE, encabezada por Félix Sosa, ya había decidido dejar sin efecto la licitación por su elevado monto —unos 17 millones de dólares para fiscalizar por tres años— y fiscalizar con personal propio.

Consultados por ABC, los directivos de la ANDE apuntados por el sindicato no respondieron a las acusaciones de manera directa. Rolón se limitó a señalar que no estuvo presente el día de la manifestación de funcionarios en su contra en la sede central de la estatal.

Para la CPC, el eje del debate no debería limitarse al costo de una consultoría, sino considerar qué problema busca resolver, qué capacidades incorpora y qué resultados genera para la institución y el país. El gremio cerró su comunicado con la consigna: “La ANDE es de todos los paraguayos”.