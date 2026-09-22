Cuestionamientos al sistema financiero y al BCP: gremios ponen la credibilidad en el centro

El escenario que enfrenta el BCP genera atención entre los gremios, tras los pedidos de informes del Senado sobre entidades financieras con énfasis en Ueno Bank y la segunda reunión entre Santiago Peña, autoridades del ente monetario y representantes de Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban).

Ante ese escenario, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, sostuvo que la credibilidad del Paraguay también está en juego si se llega a afectar la solidez que, a su criterio, actualmente tiene el sistema financiero.

Preservar la confianza

Consideró que las instituciones que hoy están bajo análisis, como el Banco Central, deben hacer su mayor esfuerzo para preservar la confianza y demostrar que las reglas de juego son claras y se aplican de manera taxativa e igualitaria a todos.

“El sistema financiero administra recursos de terceros, por lo tanto, tiene que demostrar que existe un marco regulatorio predecible, sólido, que se aplica a todos, que se mide a todos con la misma vara y que las desviaciones que haya se corrigen a tiempo”, sostuvo.

Añadió que, para un ente regulador, no es una hipótesis realista que no exista ninguna desviación o cuestión que corregir dentro del sistema financiero.

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Reglas claras e independencia

Lo importante, aseguró, es que tengan mecanismos claros para que las situaciones que se presenten sean analizadas, documentadas y corregidas con los criterios técnicos y la mecánica establecida por el ente monetario, sin excepciones a esas reglas.

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El presidente del CIP recordó que durante varios años se trabajó en la capacitación del personal y en la construcción de la solvencia y en la independencia que caracterizan al BCP.

Sostuvo que es importante demostrar esa independencia y contar con una respuesta técnica, concreta y bien argumentada. De esa manera que este episodio no afecte la credibilidad que el ente matriz dispone ante los actores del sistema económico local y de los internacionales, que actualmente están observando con especial atención al Paraguay.

Estamentos políticos y los pedidos

“Tampoco parece sano que los estamentos políticos tomen este caso y que uno haga una duda genérica de todo el sistema”, criticó el empresario e hizo énfasis que cuando se pide un informe a una entidad bancaria, la respuesta de otro bando político sea ampliar esa solicitud de información a múltiples entidades.

Dumot señaló que, en lugar de enfocar el problema y resolverlo rápidamente, una ampliación indiscriminada de los cuestionamientos puede terminar afectando la credibilidad de todo el sector financiero, lo que, según advirtió, sería perjudicial para el país.

“Deben tener mucha cautela y responsabilidad los políticos, que están pidiendo informes. Además ser muy analíticos y concretos en lo que solicitan, si es que realmente tiene una justificación a su petición”, apuntó.

Preservar la solidez y la confianza

Por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, mencionó que desde el sector empresarial consideran fundamental preservar la solidez y la confianza en el sistema financiero paraguayo.

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“Al país le tomó décadas construir una institucionalidad y una estabilidad macroeconómica que hoy constituyen uno de nuestros principales activos. Por eso, más allá de situaciones particulares, nuestro interés está en que se sigan fortaleciendo las reglas, la supervisión y las instituciones que sostienen esa confianza”, alegó.

Autonomía del BCP, un activo que debe cuidarse

Heisecke consideró que, como gremio, lo que defienden es la institucionalidad, debido a que Paraguay avanzó durante muchos años en la construcción de un Banco Central técnico y autónomo, con políticas monetarias y macroeconómicas que dieron previsibilidad al país.

En cuanto a cómo la situación puede afectar la imagen del ente matriz, remarcó que la estabilidad macroeconómica y la autonomía del BCP son activos importantes para Paraguay, dado que fueron construidos a lo largo de décadas y contribuyeron a generar confianza dentro y fuera del país.

“Los gremios empresariales siempre acompañaremos el fortalecimiento institucional y respaldar que el BCP continúe por la senda de la independencia técnica, la estabilidad monetaria y la solidez del sistema financiero”, finalizó.