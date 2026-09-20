Sistema financiero: Manuel Ferreira alerta sobre el riesgo de perder confianza en el BCP

Luego de los pedidos de informes del Senado al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de entidades del sistema financiero, en especial del banco Ueno Bank, la discusión sobre el tema tomó fuerza. El viernes 18 de septiembre, el presidente Santiago Peña recibió en Mburuvicha Róga a autoridades del BCP y representantes de bancos y financieras.

Si bien la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) no difundió los detalles conversados en el encuentro, el gremio presentó una nota sobre los criterios de aplicación de las normas y puso el foco en la transparencia, la consistencia regulatoria y la autonomía técnica de los órganos de supervisión.

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Ferreira apunta al riesgo de politizar el debate

En este contexto, el Dr. Manuel Ferreira mencionó el tema en su programa Enfoque Económico emitido por ABC Cardinal y ABC TV, el pasado sábado 19.

El economista y exministro de Hacienda consideró legítimo que los bancos planteen diferencias ante el regulador y reclamen un trato igualitario. Su mayor preocupación aparece cuando una discusión técnica sale del terreno financiero y pasa a una disputa política sin suficiente conocimiento especializado.

“Cuando esto se pasa a la política y se empieza en la política a discutir gente que no conoce del tema, gente que no entiende el tema, pero que en realidad tiene otras intenciones detrás, me parece que ahí es donde se puede complicar la cosa”, expresó Ferreira.

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Recordó las crisis bancarias de décadas anteriores para explicar por qué un rumor puede tener efectos concretos. A diferencia de aquella época, señaló, hoy una persona puede retirar o transferir fondos desde un teléfono. Esa facilidad permite que una reacción masiva de los depositantes ocurra con mayor rapidez.

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BCP: el temor por la reputación institucional

Otro eje del análisis fue la confianza en el Banco Central del Paraguay y en la Superintendencia de Bancos. El especialista recordó la crisis financiera de los años 90 y señaló que, tras aquel episodio, la recuperación del prestigio institucional tomó entre ocho y diez años.

“Me preocupa la pérdida de prestigio que pueda tener el Banco Central, la pérdida de prestigio en términos de su calidad profesional que pueda tener la Superintendencia de Bancos, el Directorio del Banco Central”, expresó.

A su criterio, el BCP deberá adoptar medidas que refuercen la percepción de que los controles y las decisiones internas responden a criterios técnicos.

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¿Por qué la confianza pesa tanto en un banco?

Ferreira explicó que los bancos trabajan, en gran parte, con dinero que pertenece a sus clientes. En su ejemplo, una entidad con US$ 1.000 millones en activos podría contar con unos US$ 120 millones aportados por los propietarios y cerca de US$ 880 millones provenientes del público.

También señaló que una entidad suele conservar entre 10% y 15% de sus obligaciones en forma líquida, mientras el resto se destina a créditos u otros usos financieros. Por eso, una salida simultánea y masiva de depósitos puede poner bajo presión incluso a una institución sin problemas previos.

Para Ferreira, ese mecanismo explica el peso que tiene la credibilidad para ahorristas y empresas. “Cuando las cosas se complican para el banco, se complican para la gente”, sostuvo.

Refirió que una pérdida de confianza en las instituciones financieras puede trasladar el costo a personas y organizaciones que no forman parte de la disputa.

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¿Qué pide Ferreira al sector político?

Ferreira reconoció que los pedidos de informes del Congreso deben recibir respuesta. A la vez, sostuvo que el análisis de esas contestaciones requiere respaldo técnico, debido a la sensibilidad que tiene cualquier información relacionada con bancos y depósitos.

“El sector político y el Banco Central tienen que manejar esto de manera muy cuidadosa”, concluyó.

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