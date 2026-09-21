¿Qué esperan los gremios del BCP ante los cuestionamientos al sistema financiero?

El debate sobre ueno Bank y una serie de pedidos de informes desde el Senado sobre las operaciones de entidades y la situación del sistema financiero pusieron bajo la lupa la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP). En este contexto, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) se reunió la semana pasada con el presidente Santiago Peña y autoridades del BCP, por segunda vez en el mes.

A partir de ese escenario, referentes de asociaciones y gremios empresariales y productivos fueron consultados al respecto, dado que el papel del BCP cobra especial relevancia en ese debate como autoridad monetaria encargada de velar por la confianza en el sistema financiero y el funcionamiento de la economía nacional, indicaron.

Preservar la confianza de las instituciones

Laura Ramos, presidenta del Club de Ejecutivos del Paraguay, comentó que, desde el sector empresarial, creen que la principal preocupación debe estar puesta en preservar la confianza en las instituciones y en las reglas de juego.

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Sostuvo que el sistema financiero administra recursos de terceros y cumple un rol central en la economía, por lo que necesita un marco regulatorio sólido, previsible y, fundamentalmente, aplicado con los mismos criterios para todos.

Respecto de las informaciones que trascendieron sobre eventuales advertencias técnicas internas en el BCP, consideró que corresponde ser prudentes hasta contar con las respuestas oficiales del ente regulador y conocer todos los antecedentes.

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“La fortaleza de un regulador no depende de que nunca existan observaciones o diferencias internas, sino de que tengan mecanismos capaces de procesarlas, documentarlas y resolverlas con criterios técnicos”, precisó.

Brindar la información que corresponda

Según la empresaria, para Paraguay este tema adquiere una relevancia especial, debido a que se trabajó durante muchos años para construir credibilidad macroeconómica, fortalecer el sistema financiero y alcanzar el grado de inversión. Esta reputación, señaló, es un activo que se debe cuidar entre todos.

Por eso, consideró fundamental preservar la autonomía técnica de la autoridad monetaria y de la Superintendencia de Bancos, así como despejar cualquier duda respecto de posibles interferencias.

“Se trata de garantizar que ciudadanos, empresarios e inversores tengan la certeza de que las normas son claras, que se aplican de manera consistente y que las instituciones de control actúan con independencia y transparencia”, destacó.

Además, añadió que la mejor manera de proteger la estabilidad y la imagen del Paraguay es fortalecer las instituciones, brindar toda la información que corresponda y permitir que las respuestas técnicas despejen las dudas que hoy existen.

Preocupación sobre dinero de jubilados

Desde la perspectiva de las mipymes, Luis Tavella, titular de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), refirió que su primera preocupación es si el dinero de las jubilaciones de miles de personas está bien invertido y quién controla al Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), porque, si es cierto todo lo que se viene difundiendo, “es complicado para la salud de todo el sistema financiero”, afirmó.

“Lo importante es que se tenga una auditoría transparente y que se sepa realmente lo que pasa. Sería bueno conocer las respuestas del BCP sobre las preocupaciones de la Cámara de Senadores”, apuntó.

“Casos puntuales deben investigarse”

Si bien Tavella aclaró que, en general, la situación de todo el sistema financiero es buena y fuerte, que es lo importante, sostuvo que los casos puntuales siempre tienen que investigarse y que, en caso de que algo se haya hecho mal, están los canales para aplicar las sanciones correspondientes.

“Existe una Superintendencia de Pensiones, ellos deberían ser los que controlan el uso de los fondos del IPS, pero hasta ahora no se expidieron en ningún sentido”, indicó al respecto.

Expectantes de informes

Desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), señalaron que, en línea con la postura de los representantes de Asoban, lo más importante es que el sistema financiero “está sólido”. Entienden que los pedidos de informes al Banco Central por parte de la Cámara Baja representan “una oportunidad de resolver las dudas que se presentan”.

“Creemos que es una manera de control. Lo que no puede pasar es que se politice el tema porque nuestro país viene siendo muy serio en lo que es su política financiera y esperamos que esto sirva para seguir consolidando el sistema”, dijo a ABC el vocero del gremio, Eugenio Caje.

Consultado sobre si es riesgoso para un país que su ente regulador, en este caso el BCP, no haya actuado ante un eventual incumplimiento de las reglas bancarias, manifestó que se sabrá una vez presentado el informe, debido a que hoy “son especulaciones”. Aclaró que esa cuestión “se la dejamos a la política”.

Está en juego la credibilidad del país

“Esperamos expectantes ese informe porque daría claridad a una situación que entendemos debe tratarse con mucho cuidado porque está en juego la credibilidad del país”, resaltó el gremialista.

Sobre cómo la situación podría afectar a la imagen del país, aseveró que, si el ente monetario es serio y la política se comporta de igual manera, es una gran oportunidad para Paraguay, porque, según explicó, mostraría madurez institucional, tanto por el pedido de informes como por la calidad de las respuestas.

Esperan que estas “sean lo suficientemente sólidas y concretas” para seguir fortaleciendo la imagen del país en el exterior y dar certezas a los ahorristas.

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Fortalecimiento de las instituciones

Por su parte, el director Ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, destacó que el fortalecimiento institucional es clave para sostener el crecimiento del país y puso como ejemplo al BCP, cuya fortaleza, según alegó, se construyó durante más de 30 años mediante la formación y capacitación de su personal.

Pastore remarcó que el fortalecimiento institucional debe ser continuo y que cualquier duda sobre la actuación de una institución debe ser esclarecida de manera inmediata.

A su criterio, la fortaleza de las instituciones radica precisamente en “su seriedad y en su capacidad de realizar las tareas que tienen que hacer”.