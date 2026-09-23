Director de Recaudaciones de la Comuna de Asunción, convocado al IPS

El recientemente designado como Presidente del IPS, Derlis León, realizó tres cambios en la previsional. Uno de ellos es la designación de Enrique Estigarribia Cárdenas como director interino de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, en reemplazo de Modesto Villasanti Capurro, quien presentó su renuncia al cargo por motivos particulares.

Enrique Estigarribia fue jefe del Departamento de Operaciones y Pagos, dependiente de la misma dirección hasta setiembre del año pasado, cuando fue trasladado a la Municipalidad de Asunción bajo la administración del intendente Luis Bello, donde se desempeñó como director de Recaudaciones.

Desde la previsional destacan que la Dirección de Aporte Obrero Patronal depende de la Gerencia Administrativa y Financiera y tiene un papel relevante en los procesos vinculados a los aportes al sistema de seguridad social, por lo que con esta designación, la institución establece la continuidad de la conducción del área y fortalece su estructura administrativa para el cumplimiento de sus funciones.

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Nuevo jefe de gabinete de la Presidencia del IPS

Por otra parte, León designó a Ricardo Ramón Rojas Gómez como nuevo director de Gabinete de la Presidencia del IPS, con el objetivo de acompañar la gestión institucional y fortalecer la articulación de las distintas áreas de la institución.

Destacan que Rojas Gómez cuenta con más de tres décadas de experiencia en la función pública, considerando que inició su trayectoria en 1993 en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde desempeñó funciones en áreas administrativas, jurídicas, de recursos humanos, gabinete y auditoría interna.

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Posteriormente ejerció responsabilidades en la Procuraduría General de la República y en la Contraloría General de la República, donde se desempeñó como director de Auditoría Forense entre 2020 y agosto de 2023.

Desde agosto de 2023 hasta su incorporación al IPS estuvo al frente de la Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Resaltan que con esta incorporación, la Presidencia del IPS suma una trayectoria vinculada a la gestión pública, control institucional, planificación y transparencia, áreas que contribuirán a la coordinación y seguimiento de las acciones de la institución.

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Nueva directora interina de Organización y Calidad

Además, también El Consejo de Administración del IPS designó a Emma Aleli Martini Ciancio como directora interina de la Dirección de Organización y Calidad, dependiente de la Gerencia de Desarrollo y Tecnología.

La designación fue propuesta por Derlis León y establece el reemplazo de María de los Ángeles Acosta Faranda, quien ocupaba anteriormente la conducción de esta dependencia.

La Dirección de Organización y Calidad tiene un rol vinculado al fortalecimiento de los procesos institucionales, la organización interna y la mejora de la gestión, según detallan.